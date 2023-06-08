Каховская ГЭС: свежее видео от спасателей

На снимках видны десятки крыш домов, находящихся под водой.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала в Telegram 8 июня видео пролета над взорванной россиянами Каховской гидроэлектростанцией.

На видео, снятом с дрона, видна и самая разрушенная ГЭС, и затопленные села и поля поблизости. Многие дома оказались под водой до самой крыши.

Новое видео разрушенной Каховской ГЭС

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов. Большинство из них – на левобережье Херсонщины.

С момента аварии уровень воды в Днепре повысился почти на шесть метров, подтоплены 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной Херсонщины. Эвакуация продолжается.

Пока известно, что временно оккупированные Олешки затоплены почти на 90%. Люди спасались от наводнения на крышах домов.

По данным ОВА, средний уровень подтопления на 8 июня – 5,61 метра. Под водой находятся 600 квадратных километров области, из них 32% – правобережье и 68% – левый берег. На правом берегу предварительно известно о 2629 подтопленных домах. С мест подтоплений эвакуированы 2000 человек.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий. Обо всех последствиях читайте в новости.

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