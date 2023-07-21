Leopard, кулемети і радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.

Про це стало відомо зі списку на сайті Федерального уряду Німеччини, який оновився 21 липня.

Так, Україна отримала від ФРН:

10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2 та бронемашин Marder і Dachs;

1035 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 2064 димових боєприпасів;

бруківку та 12 причепів;

4 машини для охорони кордону;

10 радіолокаційних станцій SurveilSPIRE;

16 вантажівок Zetros;

100 000 аптечок.

Нагадаємо, тиждень тому, 13 липня, Німеччина також відправила до України боєприпаси та техніку для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard та інше обладнання.

Крім того, Німеччина заявила, що збирається розгорнути найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО до 2025 року через війну в Україні.

Читайте також: