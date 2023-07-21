Leopard, кулемети і радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина повідомила про передавання Україні нової військової допомоги.
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.
Про це стало відомо зі списку на сайті Федерального уряду Німеччини, який оновився 21 липня.
Так, Україна отримала від ФРН:
- 10 танків Leopard 1А5;
- 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2 та бронемашин Marder і Dachs;
- 1035 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 2064 димових боєприпасів;
- бруківку та 12 причепів;
- 4 машини для охорони кордону;
- 10 радіолокаційних станцій SurveilSPIRE;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 000 аптечок.
Нагадаємо, тиждень тому, 13 липня, Німеччина також відправила до України боєприпаси та техніку для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard та інше обладнання.
Крім того, Німеччина заявила, що збирається розгорнути найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО до 2025 року через війну в Україні.
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