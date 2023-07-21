Ракетний удар по Чернігівщині: під завалами знайшли тіло жінки

Вдень 21 липня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі місцевого будинку культури на Чернігівщині. Рятувальники виявили під завалами загиблу.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, наразі триває розбирання завалів. На місці "прильоту" працює ДСНС.

Ракетний удар по Чернігівщині 21 липня

На Чернігівщині о 10:23 було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про ворожі цілі над регіоном. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують Чернігівську область ракетами. Людей просили перебувати в укриттях.

Згодом в ОК "Північ" підтвердили, що окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури".

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