Изменение баланса сил в Кремле: аналитики проанализировали причины ареста Гиркина

Арест российского активиста, бывшего офицера и террориста Игоря Стрелкова- Гиркина может свидетельствовать о том, что между кремлевскими группировками сместился баланс сил не в пользу ФСБ.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 21 июля говорится, что именно в ФСБ раньше работал Гиркин. Так, судебные документы указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина еще 18 июля. В этот день он опубликовал несколько резких критических замечаний лично в адрес президента России Владимира Путина.

Аналитики отметили, что Гиркин критиковал Путина также до 18 июля, но его не арестовывали. Некоторые источники предположили, что арест Гиркина последовал за его конфликтом с другим членом "Клуба разгневанных патриотов" в отношении ЧВК "Вагнер". Другие источники заявили, что на Гиркина могли пожаловаться непосредственно "вагнеровцы". Кроме того, арест Стрелкова может быть связан с желанием Кремля устранить всех так называемых "патриотов", которые нелояльны Путину.

Также в отчете отметили, что в РФ опубликовали некий секретный документ, в котором говорится, что Администрация президента России якобы приказала российским властям принять репрессивные меры против тех, кто "безумный". Среди них был и Гиркин. Кроме того, в список также попали пропагандистка Маргарита Симоньян, некоторые известные российские блогеры.

Напомним, 21 июля в РФ был задержан террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома, где предварительно провели обыски. В ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

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