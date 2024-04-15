Украина в этом году может остаться без помощи США — нардеп

Украина ожидает помощи от США. Ближайшие две недели могут быть определяющими.

Об этом заявил нардеп Сергей Демченко.

"Есть сигналы со стороны наших партнеров. Они выглядят таким образом, что эта или следующая неделя... вопрос должен быть решен относительно помощи Украине. Единственное — по моему мнению, если снова будет какой-то сбой в этом вопросе, то, возможно, в этом году мы вообще останемся со своими ресурсами без помощи Соединенных Штатов. Я допускаю такой вариант, если действительно США войдут в полноценный режим выборов и политические события захлестнут все остальные вопросы для США, по-моему мнению, определяющие", - сказал он.

Напомним:

Ранее стало известно, что голосование в Палате представителей США по помощи Украине состоится не раньше середины апреля, а, возможно, и позже. Спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев.

Военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда долларов предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США.

Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в секторе Газа и т.д. Впрочем, запрос не одобрили из-за политических споров.

Издание ABC News сообщило, что лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил, что в Конгрессе США "достигли консенсус" для быстрого оказания помощи Украине и Израилю.

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