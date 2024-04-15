Україна цього року може залишитись без допомоги США - нардеп

Україна очікує допомогу від США. Найближчі два тижні можуть бути визначальні.

Про це заявив нардеп Сергій Демченко.

"Є сигнали збоку наших партнерів. Вони виглядають таким чином, що цей або наступний тиждень... питання має бути вирішене щодо допомоги Україні. Єдине - на мою думку, якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то, можливо, цього року року ми взагалі залишимося зі своїми ресурсами без допомоги Сполучених Штатів. Я допускаю такий варіант, якщо дійсно США увійдуть у повноцінний режим виборів і політичні події захлиснуть всі інші питання для США. Найближчі два тижні, на мою думку, є визначальними", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а, можливо, й пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів, із яких понад 61 мільярд доларів передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Видання ABC News повідомило, що лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер заявив, що в Конгресі США "досягли консенсусу" для швидкого надання допомоги Україні та Ізраїлю.

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