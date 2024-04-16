Враг снова атакует Украину беспилотниками: куда они двигаются

Около 21:00 15 апреля 2024 г. враг начал атаку беспилотниками и запустил ряд летательных аппаратов на территорию Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

По состоянию на 00:05 16 апреля 2024:

Группа "шахедов" из Винницкой области на Черкасщину — курсом на Умань!

"Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад!

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в городе Умань.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, ТСН.ua ранее сообщал, что Греция готова поставить Украине большую партию боеприпасов по собственным запасам в рамках чешской инициативы по закупке снарядов.

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