Ракетний удар по центру Чернігова: терміново шукають донорів крові

За останніми даними, відомо про чотирьох загиблих.
У Чернігові для постраждалих внаслідок ракетного удару Росії терміново шукають донорів крові.
Про це повідомляє Чернігівський обласний центр крові.
"У звʼязку с ситуацією в нашому місті є дуже нагальна потреба у крові, особливо негативний резус. Дуже чекаємо саме на тебе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через декілька хвилин у Чернігові пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильот" майже у центрі міста.
Згодом очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що РФ випустила три ракети по Чернігову. Є жертви та багато постраждалих. За останніми даними, відомо про четверо загиблих.
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