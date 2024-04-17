Ракетний удар по центру Чернігова: терміново шукають донорів крові

У Чернігові для постраждалих внаслідок ракетного удару Росії терміново шукають донорів крові.

Про це повідомляє Чернігівський обласний центр крові.

"У звʼязку с ситуацією в нашому місті є дуже нагальна потреба у крові, особливо негативний резус. Дуже чекаємо саме на тебе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через декілька хвилин у Чернігові пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильот" майже у центрі міста.

Згодом очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що РФ випустила три ракети по Чернігову. Є жертви та багато постраждалих. За останніми даними, відомо про четверо загиблих.

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