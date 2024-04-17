Ракетный удар по центру Чернигова: срочно ищут доноров крови

По последним данным, известно о четырех погибших.
В Чернигове для пострадавших в результате ракетного удара России срочно ищут доноров крови.
Об этом сообщает Черниговский областной центр крови.
"В связи с ситуацией в нашем городе есть очень настоятельная потребность в крови, особенно негативный резус. Очень ждем именно тебя", — говорится в сообщении.
Напомним, утром в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут в Чернигове раздались взрывы. Власти сообщили о "прилете" почти в центре города.
Впоследствии глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что РФ выпустила три ракеты по Чернигову. Есть жертвы и многие пострадавшие. По последним данным, известно о четверых погибших.
Читайте ведущие новости дня:
- Правозащитник сказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации
- Мобилизация в Украине: как обновить свои данные без визита в ТЦК
- В Украине значительно похолодает: когда будут сильные дожди и где ждать "минус"