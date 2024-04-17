Ракетный удар по центру Чернигова: срочно ищут доноров крови

По последним данным, известно о четырех погибших.

В Чернигове для пострадавших в результате ракетного удара России срочно ищут доноров крови.

Об этом сообщает Черниговский областной центр крови.

"В связи с ситуацией в нашем городе есть очень настоятельная потребность в крови, особенно негативный резус. Очень ждем именно тебя", — говорится в сообщении.

Напомним, утром в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут в Чернигове раздались взрывы. Власти сообщили о "прилете" почти в центре города.

Впоследствии глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что РФ выпустила три ракеты по Чернигову. Есть жертвы и многие пострадавшие. По последним данным, известно о четверых погибших.

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