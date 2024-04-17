РФ підступно вдарила ракетами по Чернігову: зафіксовано три "прильоти", багато загиблих і потерпілих

Зранку 17 квітня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Армія Російської Федерації вдарила ракетами по обласному центрі. Попередньо, окупанти атакували місто "Іскандерами". Після обстрілу повідомлялося про чотирьох загиблих. Втім, пошукові роботи тривають, а кількість жертв зростає.

Все, що відомо про ракетні удари по Чернігову, - у матеріалі ТСН.ua.

Подробиці удару РФ

У Чернігівській області о 08:49 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет. Зокрема, у напрямку обласного центру. Згодом у Чернігові сталися вибухи. Тривога тривала менше години і закінчилася о 09:29

Місцева влада повідомила, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Чернігову. За словами очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, країна-агресорка випустила три ракети - "Іскандери", а "приліт" стався майже у центрі міста. Тим часом в.о. міського голови Олександр Ломако заявив, що під удар потрапив густонаселений мікрорайон - перехрестя двох вулиць. Окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чернігів! ТРИ ракетні удари! Загиблі та багато поранених!

За попередньою інформацією, 16 будинкам завдано пошкоджень - переважно повилітали вікна. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зокрема, під час удару по пошкоджений центральний корпус "Чернігівської політехніки".

Центральний корпус "Чернігівської політехніки". Фото: Суспільне.

Наразі фахівці перевіряють усі комунікації, після 17:00 планують відновити подавання електрики та газу до будинків на вулицях, що були у радіусі атаки.

Наслідки ракетної атаки на Чернігів 17 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки ракетної атаки на Чернігів 17 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Що відомо про загиблих і потерпілих

Практично відразу після "прильотів" місцева влада заявила, що окупанти вдарили по жвавій частині міста. Спочатку в.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив про чотирьох жертв атаки. Втім, на місцях "прильотів" працюють рятувальники, від ранку тривають пошуки людей під завалами. Відтак кількість загиблих і потерпілих стрімко зростає. Крім того, є зниклі безвісти. Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих - це дані Офісу генерального прокурора.

Поліція Чернігівської області повідомила, що внаслідок удару РФ загинула 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному. Жінка отримала осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Крім того, травмовано понад 60 осіб. Серед потерпілих - двоє дітей. Відомо, що потерпілих шпиталізували до міської та обласної лікарень. За словами медиків, у них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, переломи кісток та кінцівок, різні забої. Крім того, дехто має значну крововтрату. Лікарі кажуть, що деякі травмовані перебувають у важкому стані.

Кількість жертв ракетного удару по Чернігову 17 квітня зростає. / Фото: ДСНС України у Telegram

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Реакція президента

На атаку росіян по місту відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив: "Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО". Президент дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме" , – резюмував президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАКЕТНІ УДАРИ ПО ЧЕРНІГОВУ: багато загиблих і поранених! Під завалами - люди!