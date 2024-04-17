Тип фігури "пісочний годинник": який одяг може зіпсувати ідеальні форми

Пісочний годинник - це тип фігури, про який мріють мільйони жінок по всьому світу. Витончена талія, пишні груди та стегна - такі форми завжди привертають захоплені погляди.

Головне правило для жінок з фігурою "пісочний годинник" - підкреслювати свої переваги та не перевантажувати образ зайвими деталями. Адже надмірний декор чи невдало підібраний фасон можуть зіпсувати навіть найефектнішу фігуру.

Тож який одяг підходить власницям фігури "пісочний годинник" - далі у матеріалі.

Тип фігури "пісочний годинник": опис

Типи фігури

Тип "пісочний годинник" вважається ідеальною жіночою фігурою. Її основні характеристики - це пропорційні плечі та стегна, які поєднуються з тонкою, яскраво вираженою талією. Груди зазвичай середнього або великого розміру, що додає силуету спокусливих форм.

Власниці фігури "пісочний годинник" мають плавні вигини тіла та м'які округлості в потрібних місцях. Хоча "пісочний годинник" вважається ідеалом, підібрати одяг для цього типу фігури не так вже й легко. Головна мета - підкреслити тонку талію та зберегти баланс між верхньою та нижньою частинами тіла.

Який одяг підходить типу фігури "пісочний годинник"

Сукні та спідниці, які облягають талію

Слід обирати моделі, які щільно прилягають до талії та вільно спадають на стегнах. Це може бути сукня-футляр, плаття з запахом або спідниця-олівець.

Ремені та пояси на талії

Тонкий поясок чи ремінець, який підкреслює найвужчу частину тіла, - must-have для власниць "пісочного годинника". Він додасть образу витонченості.

Приталені жакети та блейзери

Вони чудово підкреслюють лінію талії та надають силуету структурованості. Обирайте жакети до середини стегна, щоб зберегти пропорції фігури.

Завищена талія

Штани, шорти та спідниці з високою посадкою візуально подовжують ноги та роблять акцент на тонкій талії. Це один з найкращих фасонів для "пісочного годинника".

V-подібний виріз

Він привертає увагу до зони декольте та візуально подовжує шию. Блузи, светри та сукні з V-подібним вирізом - ідеальний вибір для такої фігури.

Wrap-силует

Сукні та блузи на запах чудово підкреслюють тонку талію та створюють плавні лінії силуету. Вони пасуватимуть власницям "пісочного годинника", немов друга шкіра.

Вертикальні лінії

Принти та фактури з вертикальним спрямуванням візуально витягують фігуру та додають стрункості. Слід звернути увагу на смужки, складки або вертикальну вишивку.

Що не варто одягати власницям типу фігури "пісочний годинник"

Об'ємний верх

Оверсайз, безформні светри та блузи повністю приховають тонку талію та порушать пропорції фігури "пісочного годинника". Слід звертати увагу на більш приталені моделі.

Балахони та мішкуваті фасони

Надто вільний крій зробить фігуру безформною та непривабливою. Головне правило - одяг, який підкреслює вигини тіла.

Горизонтальні смужки

Вони можуть порушити баланс силуету та зробити плечі чи стегна візуально ширшими. Краще віддавати перевагу однотонним речам або вертикальному принту.

Брюки та джинси з заниженою талією

Вони сховають головну перевагу - витончену талію. Штани з високою посадкою значно краще впораються із завданням підкреслити таку фігуру.

Спідниці та сукні "трапеція"

Надто розкльошені до низу моделі можуть зробити фігуру громіздкою та позбавити її природних вигинів. Слід обирати спідниці А-силуету або прямого крою.

Надто обтислий одяг

Хоча "пісочному годиннику" пасує одяг, який облягає, надто тісні речі лише підкреслять недоліки фігури. Краще уникати надмірно обтислих суконь і брюк.

Багатошарові речі

Занадто багато шарів одягу чи об'ємний декор лише додадуть фігурі зайвого об'єму та приховають її природну красу. Вдало буде зробити ставку на лаконічність.

Знаменитості з типом фігури "пісочний годинник"

Мерилін Монро мала тип фігури "пісочний годинник" / Фото: commons.wikimedia.org

Підказки щодо стилю для "пісочного годинника" завжди є під рукою. Варто лише зайти в інтернет і подивитися на вбрання зірок з таким типом фігури. Це, зокрема, зіркові красуні різних років, як-от Мерилін Монро, Моніка Беллуччі, Кім Кардашян.

Кім Кардашян має тип фігури "пісочний годинник" / Фото: Associated Press

Кім Кардашян має тип фігури "пісочний годинник" / Фото: Associated Press

Форми Кім відомі в усьому світі – тонка талія і пропорційні стегна та плечі. Кім не прикриває свої вигини, як раз навпаки – вона завжди виділяє їх облягаючими легінсами, обтягуючими джинсами і спідницями-олівцями. Ефект посилюється, якщо носити короткі блузки, наприклад кроп-топи або спортивні бюстгальтери.

Моніка Беллуччі має тип фігури "пісочний годинник" / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі має тип фігури "пісочний годинник" / Фото: Getty Images

Натомість Моніка Беллуччі, на відміну від інших зірок, які найчастіше з'являлися на екрані в сексуальних обтислих сукнях, з часом відмовилася від зухвалих сексуальних образів і глибоких декольте на користь суконь-футлярів, лаконічного трикотажу і брючних костюмів.

Читайте також: