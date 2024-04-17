Тип фигуры "песочные часы": какая одежда может испортить идеальные формы

Песочные часы – это тип фигуры, о которой мечтают миллионы женщин по всему миру. Изящная талия, пышная грудь и бедра — такие формы всегда привлекают восхищенные взгляды.

Главное правило для женщин с фигурой "песочные часы" – подчеркивать свои преимущества и не перегружать образ лишними деталями. Ведь чрезмерный декор или неудачно подобранный фасон может испортить даже самую эффектную фигуру.

Так какая одежда подходит обладательницам фигуры "песочные часы" — далее в материале.

Тип фигуры "песочные часы": описание

Типы фигуры

Тип "песочных часов" считается идеальной женской фигурой. Ее основные характеристики – это пропорциональные плечи и бедра, сочетающиеся с тонкой, ярко выраженной талией. Грудь обычно среднего или большого размера, придающая силуэту соблазнительных форм.

Обладательницы фигуры "песочные часы" имеют плавные изгибы тела и мягкие округлости в нужных местах. Хотя "песочные часы" считаются идеалом, подобрать одежду для этого типа фигуры не так уж легко. Главная цель – подчеркнуть тонкую талию и сохранить баланс между верхней и нижней частями тела.

Какая одежда подходит типу фигуры "песочные часы"

Платья и юбки, облегающие талию

Следует выбирать модели, плотно прилегающие к талии и свободно спадающие на бедрах. Это может быть платье-футляр, платье с запахом или юбка-карандаш.

Ремни и пояса на талии

Тонкий поясок или ремешок, подчеркивающий самую узкую часть тела, — must-have для обладательниц "песочных часов". Он придаст образу утонченности.

Приталенные жакеты и блейзеры

Они прекрасно подчеркивают линию талии и придают силуэту структурированности. Выбирайте жакеты к середине бедра, чтобы сохранить пропорции фигуры.

Завышенная талия

Брюки, шорты и юбки с высокой посадкой зрительно удлиняют ноги и делают акцент на тонкой талии. Это один из лучших фасонов для "песочных часов".

V-образный вырез

Он привлекает внимание к зоне декольте и зрительно удлиняет шею. Блузы, свитера и платья с V-образным вырезом – идеальный выбор для такой фигуры.

Wrap-силуэт

Платья и блузы на запах отлично подчеркивают тонкую талию и создают плавные линии силуэта. Они будут подходить обладательницам "песочных часов", словно вторая кожа.

Вертикальные линии

Принты и фактуры с вертикальным направлением визуально вытягивают фигуру и добавляют стройности. Следует обратить внимание на полоски, складки или вертикальную вышивку.

Что не стоит одевать обладательницам типа фигуры "песочные часы"

Объемный верх

Оверсайз, бесформенные свитера и блузы полностью скроют тонкую талию и нарушат пропорции фигуры "песочных часов". Следует обращать внимание на более приталенные модели.

Балахоны и мешковатые фасоны

Слишком свободный крой сделает фигуру бесформенной и непривлекательной. Главное правило – одежда, подчеркивающая изгибы тела.

Горизонтальные полоски

Они могут нарушить баланс силуэта и сделать плечи или бедра визуально шире. Лучше отдавать предпочтение однотонным вещам или вертикальному принту.

Брюки и джинсы с заниженной талией

Они скроют главное преимущество – изящную талию. Брюки с высокой посадкой гораздо лучше справятся с задачей подчеркнуть такую фигуру.

Юбки и платья "трапеция"

Слишком расклешенные вниз модели могут сделать фигуру громоздкой и лишить ее естественных изгибов. Следует выбирать юбки А-силуэта или прямого кроя.

Слишком обжатая одежда

Хотя "песочным часам" подходит облегающая одежда, слишком тесные вещи лишь подчеркнут недостатки фигуры. Лучше избегать чрезмерно обжатых платьев и брюк.

Многослойные вещи

Слишком много слоев одежды или объемный декор только придадут фигуре излишнего объема и скроют ее природную красоту. Удачно будет сделать ставку на лаконичность.

Знаменитости с типом фигуры "песочные часы"

Мэрилин Монро имела тип фигуры "песочные часы" / Фото: commons.wikimedia.org

Подсказки по стилю для "песочных часов" всегда есть под рукой. Стоит только зайти в интернет и посмотреть на наряды звезд с таким типом фигуры. Это, в частности, звездные красотки разных лет, как, например, Мэрилин Монро, Моника Беллуччи, Ким Кардашьян.

Ким Кардашян имеет тип фигуры "песочные часы" / Фото: Associated Press

Ким Кардашян имеет тип фигуры "песочные часы" / Фото: Associated Press

Формы Ким известны по всему миру – тонкая талия и пропорциональные бедра и плечи. Ким не прикрывает свои изгибы, как раз наоборот – она всегда выделяет их облегающими леггинсами, обтягивающими джинсами и юбками-карандашами. Эффект усиливается, если носить короткие блузки, например кроп-топы или спортивные бюстгальтеры.

Моника Беллуччи имеет тип фигуры "песочные часы" / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи имеет тип фигуры "песочные часы" / Фото: Getty Images

В то же время Моника Беллуччи, в отличие от других звезд, которые чаще всего появлялись на экране в сексуальных обжатых платьях, со временем отказалась от дерзких сексуальных образов и глубоких декольте в пользу платьев-футляров, лаконичного трикотажа и брючных костюмов.

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