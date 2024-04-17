Тип фигуры "груша": чего категорически нельзя одевать обладательницам таких форм

Каждая женщина неповторима, и ее фигура заслуживает особого подхода в выборе гардероба.
Тип фигуры "груша" имеет большая часть женщин в мире. Ее форма напоминает треугольник.
Как подчеркнуть свою уникальность и скрыть недостатки с помощью одежды, которая подходит для типа фигуры "груша" — далее в материале.
Тип фигуры "груша": описание
Тип фигуры "груша" характеризуется более узкими плечами и более широкими бедрами. Обладательницы такой фигуры имеют тонкую талию, но при этом более округлые ягодицы и бедра. Верхняя часть тела – грудь и плечи – обычно меньше по объему, чем нижняя.
Женщины с типом фигуры "груша" часто имеют худые руки и длинные ноги. Однако, из-за акцента на нижней части тела, им может быть сложно подобрать одежду, которая гармонично учитывает особенности фигуры.
Впрочем, правильно подобранный гардероб способен отлично подчеркнуть все преимущества фигуры "груша" и скрыть потенциальные недостатки. Ключ – в создании баланса между верхней и нижней частями тела.
Какая одежда подходит типа фигуры груша
А-силуэт
Платья и юбки А-силуэта идеально подходят для типа "груша". Они облегают талию и расширяются вниз, создавая плавный переход от бедер. Это визуально уравновешивает фигуру.
Яркий верх
Поскольку плечи уже, стоит делать акцент на верхней части с помощью ярких цветов, принтов, украшений. Это берет на себя внимание от массивных бедер.
V-образный вырез
Он зрительно удлиняет шею и расширяет плечи, создавая баланс с объемными бедрами. Можно выбирать блузы, свитера, платья с таким вырезом.
Приталенные жакеты и пиджаки
Облегая линию талии, они создают красивый силуэт и скрывают избыточный объем в бедрах. Можно сочетать с платьями и юбками.
Прямые и зауженные джинсы
Такие модели вытягивают силуэт и скрывают излишний объем бедер. Темные оттенки джинса способны сделать образ зрительно стройнее.
Юбки и брюки с высокой талией
Они делают акцент на самой узкой части тела – талии, и скрывают округлость бедер. Особенно эффектно смотрятся с заправленным верхом.
Многослойные юбки
Юбки с несколькими слоями ткани, воланами, асимметричным кроем зрительно сбалансируют фигуру и скрывают массивные бедра.
Туники
Свободные удлиненные туники прекрасно маскируют ягодицы и бедра. Их можно носить с леггинсами, джинсами-скинни или прямыми брюками.
Что не стоит одевать обладательницам типа фигуры "груша"
Облегающие платья, юбки и джинсы. Слишком обжатый низ лишь подчеркнет массивность бедер и ягодиц. Лучше выбирать более свободные фасоны, скрывающие недостатки.
Светлый низ и темный верх. Такое сочетание сделает акцент именно на массивных бедрах. Лучше сделать наоборот – светлый или яркий верх и темный низ.
Горизонтальные полосы и принты на бедрах. Любые горизонтальные линии на бедрах зрительно расширяют их. Вертикальные принты или однотонный низ – более удачный выбор.
Широкие пальто и плащи. Фасоны оверсайза делают фигуру громоздкой и непропорциональной. Следует выбирать приталенные модели средней длины.
Балахоны и оверсайз свитера. Такой верх полностью скрывает линию талии и делает фигуру бесформенной.
Карманы на бедрах. Любой дополнительный объем в бедрах, в том числе карманы и декор, только прибавит лишних сантиметров. Брюки и юбки лучше выбирать без карманов.
Короткие юбки и шорты. Они обнажают массивную часть ног и не всегда выгодно смотрятся на фигуре "груша". Длина миди и макси – гораздо лучший вариант.
Обувь на плоской подошве. Она не удлиняет ногу и делает акцент на массивных икрах. Подборы или платформа – must-have для фигуры типа "груша".
Знаменитости с типом фигуры "груша"
Самые модные и безусловно эффектные фасоны всегда есть под рукой. Стоит только зайти в Instagram и посмотреть на наряды звезд с фигурой груши. Они знают, как одеваться, чтобы выглядеть потрясающе в любом случае.
Одна из самых известных представительниц такого типа фигуры – Ким Кардашьян.
Эти формы известны во всем мире – тонкая талия, большие бедра и узкие плечи. Ким не прикрывает бедра, как раз наоборот – она всегда выделяет их облегающими леггинсами, обтягивающими джинсами и юбками-карандашами. Эффект усиливается, если носить короткие блузки, например кроп-топы или спортивные бюстгальтеры.
Рианна тоже является представительницей грушевидного силуэта. В отличие от Ким, она делает акцент на более свободных аутфитах, таких как толстовки с брюками с высоким уровнем посадки, юбки с широкими складками или свободные брюки.
Вдохновение обладательницам типа фигуры "груша" также дает Бейонсе. Она любит выразительные украшения на плечах и таким образом выделяет их. Она часто подчеркивает свои ноги, выбирая джинсовые шорты с завышенной талией. Еще она любит кожаные куртки с заклепками на плечах, толстовки с заниженной линией плеча и футболки с эффектными принтами.
Обладательницам фигуры "груша" следует помнить, что самая красивая и привлекательная женщина — это уверенная в себе женщина, которая любит свое тело и заботится о нем.
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