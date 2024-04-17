Тип фигуры "груша": чего категорически нельзя одевать обладательницам таких форм

Каждая женщина неповторима, и ее фигура заслуживает особого подхода в выборе гардероба.

Тип фигуры "груша" имеет большая часть женщин в мире. Ее форма напоминает треугольник.

Как подчеркнуть свою уникальность и скрыть недостатки с помощью одежды, которая подходит для типа фигуры "груша" — далее в материале.

Тип фигуры "груша": описание

Различные типы фигур

Тип фигуры "груша" характеризуется более узкими плечами и более широкими бедрами. Обладательницы такой фигуры имеют тонкую талию, но при этом более округлые ягодицы и бедра. Верхняя часть тела – грудь и плечи – обычно меньше по объему, чем нижняя.

Женщины с типом фигуры "груша" часто имеют худые руки и длинные ноги. Однако, из-за акцента на нижней части тела, им может быть сложно подобрать одежду, которая гармонично учитывает особенности фигуры.

Впрочем, правильно подобранный гардероб способен отлично подчеркнуть все преимущества фигуры "груша" и скрыть потенциальные недостатки. Ключ – в создании баланса между верхней и нижней частями тела.

Какая одежда подходит типа фигуры груша

А-силуэт

Платья и юбки А-силуэта идеально подходят для типа "груша". Они облегают талию и расширяются вниз, создавая плавный переход от бедер. Это визуально уравновешивает фигуру.

Яркий верх

Поскольку плечи уже, стоит делать акцент на верхней части с помощью ярких цветов, принтов, украшений. Это берет на себя внимание от массивных бедер.

V-образный вырез

Он зрительно удлиняет шею и расширяет плечи, создавая баланс с объемными бедрами. Можно выбирать блузы, свитера, платья с таким вырезом.

Приталенные жакеты и пиджаки

Облегая линию талии, они создают красивый силуэт и скрывают избыточный объем в бедрах. Можно сочетать с платьями и юбками.

Прямые и зауженные джинсы

Такие модели вытягивают силуэт и скрывают излишний объем бедер. Темные оттенки джинса способны сделать образ зрительно стройнее.

Юбки и брюки с высокой талией

Они делают акцент на самой узкой части тела – талии, и скрывают округлость бедер. Особенно эффектно смотрятся с заправленным верхом.

Многослойные юбки

Юбки с несколькими слоями ткани, воланами, асимметричным кроем зрительно сбалансируют фигуру и скрывают массивные бедра.

Туники

Свободные удлиненные туники прекрасно маскируют ягодицы и бедра. Их можно носить с леггинсами, джинсами-скинни или прямыми брюками.

Что не стоит одевать обладательницам типа фигуры "груша"

Облегающие платья, юбки и джинсы. Слишком обжатый низ лишь подчеркнет массивность бедер и ягодиц. Лучше выбирать более свободные фасоны, скрывающие недостатки.

Светлый низ и темный верх. Такое сочетание сделает акцент именно на массивных бедрах. Лучше сделать наоборот – светлый или яркий верх и темный низ.

Горизонтальные полосы и принты на бедрах. Любые горизонтальные линии на бедрах зрительно расширяют их. Вертикальные принты или однотонный низ – более удачный выбор.

Широкие пальто и плащи. Фасоны оверсайза делают фигуру громоздкой и непропорциональной. Следует выбирать приталенные модели средней длины.

Балахоны и оверсайз свитера. Такой верх полностью скрывает линию талии и делает фигуру бесформенной.

Карманы на бедрах. Любой дополнительный объем в бедрах, в том числе карманы и декор, только прибавит лишних сантиметров. Брюки и юбки лучше выбирать без карманов.

Короткие юбки и шорты. Они обнажают массивную часть ног и не всегда выгодно смотрятся на фигуре "груша". Длина миди и макси – гораздо лучший вариант.

Обувь на плоской подошве. Она не удлиняет ногу и делает акцент на массивных икрах. Подборы или платформа – must-have для фигуры типа "груша".

Знаменитости с типом фигуры "груша"

Самые модные и безусловно эффектные фасоны всегда есть под рукой. Стоит только зайти в Instagram и посмотреть на наряды звезд с фигурой груши. Они знают, как одеваться, чтобы выглядеть потрясающе в любом случае.

Одна из самых известных представительниц такого типа фигуры – Ким Кардашьян.

Ким Кардашян имеет тип фигуры "груша" / Фото: Associated Press

Ким Кардашян имеет тип фигуры "груша" / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашян имеет тип фигуры "груша" / Фото: instagram.com/kimkardashian

Эти формы известны во всем мире – тонкая талия, большие бедра и узкие плечи. Ким не прикрывает бедра, как раз наоборот – она всегда выделяет их облегающими леггинсами, обтягивающими джинсами и юбками-карандашами. Эффект усиливается, если носить короткие блузки, например кроп-топы или спортивные бюстгальтеры.

Рианна имеет тип фигуры "груша" / Фото: instagram.com/savagexfenty

Рианна имеет тип фигуры "груша" / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна тоже является представительницей грушевидного силуэта. В отличие от Ким, она делает акцент на более свободных аутфитах, таких как толстовки с брюками с высоким уровнем посадки, юбки с широкими складками или свободные брюки.

Бейонсе имеет тип фигуры "груша" / Фото: Associated Press

Бейонсе имеет тип фигуры "груша" / Фото: Instagram Бейонсе

Вдохновение обладательницам типа фигуры "груша" также дает Бейонсе. Она любит выразительные украшения на плечах и таким образом выделяет их. Она часто подчеркивает свои ноги, выбирая джинсовые шорты с завышенной талией. Еще она любит кожаные куртки с заклепками на плечах, толстовки с заниженной линией плеча и футболки с эффектными принтами.

Обладательницам фигуры "груша" следует помнить, что самая красивая и привлекательная женщина — это уверенная в себе женщина, которая любит свое тело и заботится о нем.

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