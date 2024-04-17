Тип фігури "груша": чого категорично не можна одягати власницям таких форм

Кожна жінка неповторна, і її фігура заслуговує на особливий підхід у виборі гардеробу.

Тип фігури "груша" має велика частка жінок у світі. Її форма нагадує трикутник.

Як підкреслити свою унікальність та приховати недоліки за допомогою одягу, який одяг підходить для типу фігури "груша" - далі у матеріалі.

Тип фігури "груша": опис

Різні типи фігур

Тип фігури "груша" характеризується вужчими плечима та ширшими стегнами. Власниці такої фігури мають тонку талію, але при цьому більш округлі сідниці та стегна. Верхня частина тіла - груди і плечі - зазвичай менша за об'ємом, ніж нижня.

Жінки з типом фігури "груша" часто мають худі руки та довгі ноги. Однак, через акцент на нижній частині тіла, їм може бути складно підібрати одяг, який гармонійно враховує особливості фігури.

Втім, правильно підібраний гардероб здатен чудово підкреслити всі переваги фігури "груша" та приховати потенційні недоліки. Ключ - у створенні балансу між верхньою та нижньою частинами тіла.

Який одяг підходить типу фігури груша

А-силует

Сукні та спідниці А-силуету ідеально підходять для типу "груша". Вони облягають талію і розширюються донизу, створюючи плавний перехід від стегон. Це візуально врівноважує фігуру.

Яскравий верх

Оскільки плечі вужчі, варто робити акцент на верхній частині за допомогою яскравих кольорів, принтів, прикрас. Це перебирає увагу від масивних стегон.

V-подібний виріз

Він візуально подовжує шию і розширює плечі, створюючи баланс з об'ємними стегнами. Можна обирати блузи, светри, сукні з таким вирізом.

Приталені жакети та піджаки

Облягаючи лінію талії, вони створюють красивий силует і приховують надмірний об'єм в стегнах. Можна комбінувати з сукнями та спідницями.

Прямі та завужені джинси

Такі моделі витягують силует і приховують зайвий об'єм стегон. Темні відтінки джинсу здатні зробити образ візуально стрункішим.

Спідниці та штани з високою талією

Вони роблять акцент на найвужчій частині тіла - талії, і приховують округлість стегон. Особливо ефектно виглядають з заправленим верхом.

Багатошарові спідниці

Спідниці з кількома шарами тканини, воланами, асиметричним кроєм візуально збалансовують фігуру і приховують масивні стегна.

Туніки

Вільні подовжені туніки чудово маскують сідниці та стегна. Їх можна носити з легінсами, джинсами-скінні або прямими брюками.

Що не варто одягати власницям типу фігури груша

Обтислі сукні, спідниці і джинси. Надто обтислий низ лише підкреслить масивність стегон та сідниць. Краще обирати більш вільні фасони, які приховують недоліки.

Світлий низ і темний верх. Таке поєднання зробить акцент саме на масивних стегнах. Ліпше зробити навпаки - світлий або яскравий верх і темний низ.

Горизонтальні смуги та принти на стегнах. Будь-які горизонтальні лінії на стегнах візуально розширюють їх. Вертикальні принти чи однотонний низ - більш вдалий вибір.

Широкі пальто і плащі. Фасони оверсайз роблять фігуру громіздкою і непропорційною. Варто обирати приталені моделі середньої довжини.

Балахони і оверсайз светри. Такий верх повністю приховує лінію талії і робить фігуру безформною.

Кишені на стегнах. Будь-який додатковий об'єм в стегнах, зокрема кишені та декор, лише додасть зайвих сантиметрів. Штани і спідниці краще обирати без кишень.

Короткі спідниці і шорти. Вони оголюють масивну частину ніг і не завжди вигідно виглядають на фігурі "груша". Довжина міді та максі - значно кращий варіант.

Взуття на плоскій підошві. Воно не подовжує ногу і робить акцент на масивних литках. Підбори або платформа - must-have для фігури типу "груша".

Знаменитості з типом фігури "груша"

Наймодніші і, безумовно, ефектні фасони завжди є рукою. Варто лише зайти в Instagram і подивитися на вбрання зірок з фігурою груші. Вони знають, як одягатися, щоб виглядати приголомшливо в будь-якому випадку.

Одна з найвідоміших представниць такого типу фігури – Кім Кардашьян.

Кім Кардашян має тип фігури "груша" / Фото: Associated Press

Кім Кардашян має тип фігури "груша" / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян має тип фігури "груша" / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ці форми відомі в усьому світі – тонка талія, великі стегна і вузькі плечі. Кім не прикриває стегна, як раз навпаки – вона завжди виділяє їх облягаючими легінсами, обтягуючими джинсами і спідницями-олівцями. Ефект посилюється, якщо носити короткі блузки, наприклад кроп-топи або спортивні бюстгальтери.

Ріанна має тип фігури "груша" / Фото: instagram.com/savagexfenty

Ріанна має тип фігури "груша" / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна теж є представницею грушеподібного силуету. На відміну від Кім, вона робить акцент на більш вільних аутфітах, як-от толстовки з брюками з високим рівнем посадки, спідниці з широкими складками або вільні штани.

Бейонсе має тип фігури "груша" / Фото: Associated Press

Бейонсе має тип фігури "груша" / Фото: Instagram Бейонсе

Натхнення власницям типу фігури "груша" також дає Бейонсе. Вона любить виразні прикраси на плечах і таким чином виділяє їх. Вона часто підкреслює свої ноги, вибираючи джинсові шорти із завищеною талією. Ще вона любить шкіряні куртки з заклепками на плечах, толстовки з заниженою лінією плеча і футболки з ефектними принтами.

Власницям фігури "груша" слід пам'ятати, що найкрасивіша та найпривабливіша жінка - це впевнена в собі жінка, яка любить своє тіло та дбає про нього.

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