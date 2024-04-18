Астрологічний прогноз на 18 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у будь-якій сфері життя потрібно націлюватися не на результат, а на процес, тоді можна буде досягти успіху і в першому, і в другому.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: молочний опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно після появи перших симптомів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також від бобових та цільнозернових круп.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щеплювати, пасинкувати, підгодовувати та садити рослини.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди та ритуали, що використовують силу мінералів та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: якщо після пробудження людина – без видимої – причини відчує гарний настрій, то все у її житті йде правильно, і – навпаки.

Табу дня: погана прикмета — впустити на підлогу столові прилади.

Цитата дня: «Наполегливість може подолати все, навіть закони природи» (Джон Рокфеллер).

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