Шарль Мішель наголосив, що постачання зброї до України має стати питанням днів

Під час дискусії, що була присвячена Україні, лідери ЄС дійшли висновку, що в поточній ситуації Євросоюз не потребує багато слів, але має виконувати свої обіцянки, оскільки Україна негайно потребує зброї. Тож постачання такої зброї – це питання не місяців, але наступних днів та тижнів.

Про це за підсумками першого дня роботи європейського саміту, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, - пише Укрінформ.

«Доставлення такої допомоги (для України – ред.) – це не питання місяців, це питання днів та тижнів. Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Можу вас завірити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес. У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал. Але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту», - зазначив президент Євроради.

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Він зауважив, що під час зустрічі лідери країн ЄС знову виявили єдність, зокрема, у підтримці України. Вони, як завжди, мали нагоду вислухати послання від президента України Володимира Зеленського.

«Два пункти є надзвичайно важливими. Перший: нам не потрібно так багато слів, оскільки вони (українці) потребують більше військового обладнання. Ми мали дуже добру дискусію з цього приводу. Ми зрозуміли, що країни-члени, особливо ті, які мають відповідні спроможності та потужності, - для них важливо надати Україні більше протиповітряних систем, більше боєприпасів», - сказав Шарль Мішель.

Другим важливим висновком після дискусії по Україні, на його переконання, є підтримка української «формули миру», особливо напередодні мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії у червні поточного року.

«Ця зустріч є дуже важливою, щоб залучити міжнародне співтовариство, з усіма країнами по усьому світу, особливо - з Глобального півдня, з метою скоординувати точки зору, за участі ЄС у цій зустрічі в Швейцарії. Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо чинні виклики та усвідомлюємо, що у рас є відповідальність за дії», - наголосив президент Європейської ради.

«Хочу також підкреслити, що Володимир Зеленський просив нас зробити все можливе, щоб спробувати переконати Сполучені Штати надати більше підтримки, включаючи фінансову допомогу, на яку очікує Україна», - додав Шарль Мішель.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку по Чернігову 17 квітня та дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

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