Синоптики попереджають про негоду 18 квітня: де будуть грози, мокрий сніг і "мінус"

У четвер, 18 квітня, в Україні сильно похолодає. Майже всю країну охоплять дощі, місцями - сильні пориви вітру та грози, в Карпатах – мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні, крім південно-східної частини, будуть помірні дощі. У Вінницькій, Київській, Чернігівській, Житомирській і Черкаській областях - значні дощі. В центрі та місцями на Харківщині – грози. Вдень у Карпатах, більшості центральних і східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 18 квітня у Вінницькій, Київській, Чернігівській, вдень і в Житомирській та Черкаській областях значні дощі", – йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Температура повітря вночі в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях становитиме 3-8° тепла, а вдень +7-12°. На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть +9-14°, вдень + 14-19°. На південному сході та сході повітря прогріється до 22-27° тепла.

Тим часом до Карпат повернулася холодна погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці 18 квітня буде хмарно. Синоптики прогнозують значні дощі в регіоні. Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"18 квітня значні дощі. І рівень небезпеки, жовтий", – йдеться у повідомленні.

В Київській області температура повітря – 3-8° тепла, вдень – 7-12° тепла. В Києві вночі температура становитиме 5-7° тепла, вдень – +7-9°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що протягом найближчих днів в Україні значно похолодає. Зокрема, на дощову погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном.

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