18 квітня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не залишитися на самоті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 квітня, в православному календарі день пам’яті святителя Косми. Він був відомим за свою відданість християнській вірі та захист православних традицій у часи іконоборчого руху. Святитель Косма жив у кінці VIII — на початку IX століття.

Від ранніх років він прагнув присвятити своє життя служінню Богу і прийняв чернечий постриг у юному віці. Пізніше Косма став єпископом Халкідонським, де він активно захищав християнську віру від єретиків.

У той час у Візантійській імперії поширився іконоборчий рух, який Косма рішуче відкидав, виступаючи на захист святинь і ікон. За свою непохитну віру і відмову від іконоборства, Косма був відправлений у в’язницю імператором Левом Вірменином.

Церковне свято 18 квітня — день пам'яті преподобного Іоана, учня Декаполіта

Преподобний Іоан, учень преподобного Григорія Декаполіта, був видатною постаттю в історії християнства. Він народився наприкінці VIII століття. У юнацькому віці він став учнем преподобного Григорія Декаполіта і прийняв від нього чернечий постриг у Солунському монастирі.

Під керівництвом досвідченого вчителя преподобний Іоан досяг високої духовної досконалості. Коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування святих ікон, преподобний Григорій Декаполіт разом з преподобним Іоаном вирушив до Константинополя, щоб захистити свої переконання.

Протягом декількох років, незважаючи на гоніння, вони безбоязно захищали православ’я, проповідуючи шанування святих ікон. Після смерті преподобного Григорія, незабаром відійшов до Господа і його вірний учень Іоан. Преподобний Йосиф Піснописець переніс мощі святих Григорія та Іоанна до церкви в ім’я святителя Миколи Чудотворця, яка стала місцем паломництва.

Прикмети 18 квітня

Народні прикмети 18 квітня / Фото: pixabay.com

Дощить — буде великий урожай.

Крізь хмари світить сонце — погода скоро покращиться.

Почути спів зозулі — до теплого літа.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня відмовляти у милостині, якщо вам простять. Інакше самі скоро опинитесь у скруті. Також заборонялося стригти нігті чи волосся — не буде пам'яті. Не можна сумувати і сидіти на самоті, адже так і залишитесь без коханої людини і друзів на весь рік.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, що це чудовий час для сватання. Пара буде щасливою у майбутньому шлюбі. Також обов'язково загадували бажання, а потім йшли до криниці чи водойми і кидали у воду монету. Вірили, що тоді все збудеться.

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