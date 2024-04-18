День ангела 18 квітня: кого та як вітати з іменинами

18 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 квітня
18 квітня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Віктора, Юхима, Івана, Кузьму, Тамару, Фелікса, Яна.
Антон — давньоримське ім'я, яке можна перекласти як "гідний похвали". В дитинстві хлопчик має багато позитивних рис характеру, особливо товариськість. В дорослому віці може стати відмінним дипломатом.
Василь — з давньогрецької мови перекладається як "цар". Від дитинства відкритий і простий в спілкуванні. Притягує до себе щирістю. В дорослому віці відрізняється завзятістю та впертістю.
Віктор — бере початок з латинської мови і означає "переможець". В дитинстві хлопчик відрізняється дуже сильним характером. Має потужній внутрішній стрижень. В дорослому віці стає справжнім "магнітом" для жінок.
Юхим — походить від давньогрецького слова, що означає "священний". В дитинстві він дуже емоційний, прямолінійний. Може відрізнятися деякою гордістю. В дорослому віці стає мрійливим, має постійні любовні переживання.
Іван — ім'я давньоєврейського походження, що перекладається як "милість Божа". В дитинстві друзі цінують його за вміння прощати. В дорослому віці має гнучкий характер, але може запросто потрапити у погану компанію.
Кузьма — походить від давньогрецького імені, що означає "коваль". Від дитинства хлопчик відрізняється непосидючістю та кмітливістю. Росте реалістом і любить бути лідером. В дорослому віці стає цікавим та товариським чоловіком.
Тамара — має давньоєврейське походження і означає "фінікова пальма". В дитинстві дівчинка любить перебувати в центрі уваги. Вимагає від батьків постійного замилування. В дорослому віці стає співчутливою та емоційно вразливою.
Фелікс — з латинської мови перекладається як "щасливий". Від дитинстві є улюбленцем матері, яка часто потурає всім його примхам. В дорослому віці він завжди шукає престижну роботу з високою заробітною платою.
Ян — єврейське ім'я, що означає "господар". В дитинстві порядна дитина, чесна і рішуча. В дорослому віці стає розсудливим і спокійним чоловіком, який не здатний на необдумані вчинки.
День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
***
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно –
Покажи, як бути чемним!
***
З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.
Читайте також: