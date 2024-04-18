День ангела 18 квітня: кого та як вітати з іменинами

18 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 квітня

18 квітня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Віктора, Юхима, Івана, Кузьму, Тамару, Фелікса, Яна.

Антон — давньоримське ім'я, яке можна перекласти як "гідний похвали". В дитинстві хлопчик має багато позитивних рис характеру, особливо товариськість. В дорослому віці може стати відмінним дипломатом.

Василь — з давньогрецької мови перекладається як "цар". Від дитинства відкритий і простий в спілкуванні. Притягує до себе щирістю. В дорослому віці відрізняється завзятістю та впертістю.

Віктор — бере початок з латинської мови і означає "переможець". В дитинстві хлопчик відрізняється дуже сильним характером. Має потужній внутрішній стрижень. В дорослому віці стає справжнім "магнітом" для жінок.

Юхим — походить від давньогрецького слова, що означає "священний". В дитинстві він дуже емоційний, прямолінійний. Може відрізнятися деякою гордістю. В дорослому віці стає мрійливим, має постійні любовні переживання.

Іван — ім'я давньоєврейського походження, що перекладається як "милість Божа". В дитинстві друзі цінують його за вміння прощати. В дорослому віці має гнучкий характер, але може запросто потрапити у погану компанію.

Кузьма — походить від давньогрецького імені, що означає "коваль". Від дитинства хлопчик відрізняється непосидючістю та кмітливістю. Росте реалістом і любить бути лідером. В дорослому віці стає цікавим та товариським чоловіком.

Тамара — має давньоєврейське походження і означає "фінікова пальма". В дитинстві дівчинка любить перебувати в центрі уваги. Вимагає від батьків постійного замилування. В дорослому віці стає співчутливою та емоційно вразливою.

Фелікс — з латинської мови перекладається як "щасливий". Від дитинстві є улюбленцем матері, яка часто потурає всім його примхам. В дорослому віці він завжди шукає престижну роботу з високою заробітною платою.

Ян — єврейське ім'я, що означає "господар". В дитинстві порядна дитина, чесна і рішуча. В дорослому віці стає розсудливим і спокійним чоловіком, який не здатний на необдумані вчинки.

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

***

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

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