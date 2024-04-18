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Розстріл чоловіків у Лисичанську: в ОВА підтвердили, що це зробив росіянин

Розстріл чоловіків у Лисичанську: в ОВА підтвердили, що це зробив росіянин

Зловмисника затримано / Фото: Associated Press

Тіла виявили у будинку.

У тимчасово окупованому Лисичанську (Луганська область) п'яний російський військовий з автомата розстріляв двох людей. Раніше загарбник мав судимість.

Цей випадок підтвердили в ОВА.

"Двох цивільних жителів Лисичанська розстріляв з автомату колишній боєць російського штурмового підрозділу "Шторм Z". До повномасштабного вторгнення цей росіянин неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП. Але за участь у бойових діях отримав право перебувати на волі. Тепер в нього знову з’явилася можливість повернутися на фронт – скористався він нею швидко", - написав очільник ОВА Артем Лисогор.

Раніше повідомлялося, що тіла з вогнепальними пораненнями двох жителів Лисичанська виявили в будинку на провулку Червоному. Серед загиблих -  51-річний Андрій Тонченко і 34-річний Віктор Барвінок.

Згодом за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

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