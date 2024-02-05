Удар по ворогу в Лисичанську: загинули два "депутати ЛНР"

У кафе, по якому "прилетіло", загарбники якраз святкували день народження одного з цих "депутатів".

Під час удару ЗСУ по скупченню ворога в окупованому Лисичанську загинули два так звані місцеві "депутати".

Про це повідомив самопроголошений "мер" Едуард Сахненко.

За словами Сахненка, під час обстрілу начебто пекарні в Лисичанську 3 лютого загинули місцеві "депутати"-колаборанти російських окупантів Артем Тростянський та Іван Жушма.

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Раніше так звані російські воєнкори писали, що удар був завданий по кафе "Адріатика", в якому святкували день народження Жушми.

Нагадаємо, 3 лютого російські загарбники заявили про обстріл нібито пекарні в Лисичанську та про загибель 28 "мирних жителів". Як повідомили в Лисичанській військовій адміністрації, у цьому закладі харчувались та проводили наради окупанти.

5 лютого російські пропагандистські ЗМІ повідомили про загибель у Лисичанську так званого очільника "МНС ЛНР" Олексія Потелещенка.

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