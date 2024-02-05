Аномальне потепління: прогноз погоди в Україні на тиждень, 5-11 лютого

Майже на всій території України буде спостерігатись нетипова тепла та волога погода.

Цього тижня від 5 лютого до 11 лютого в Україні очікують теплі дні.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 5 лютого

У більшості областей України пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер західної чверті, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С; у південних областях та у Криму вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

Вівторок, 6 лютого

Очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних та південних областях помірні опади переважно у вигляді дощу. У північних та східних регіонах на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень 0...+5 °С. У західних та південних областях вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, на Одещині +11…+16 °С.

Середа, 7 лютого

Вночі у центральних, північних та східних областях, вдень у північних та західних регіонах пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, на півночі Лівобережжя -4...+1 °С; вдень +6…+11 °С, у південній половині +11…+16 °С.

Четвер, 8 лютого

У більшості областей, окрім південної частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 7 - 12 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 °С, у південних та східних областях +2…+7 °С.

П'ятниця, 9 лютого

Вночі у західних та південних областях, вдень на більшій частині країни очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень у північних та східних областях -1...+4 °С, на решті України +3...+8 °С, у південній половині та на Прикарпатті +10...+15 °С.

Субота, 10 лютого

У північних та східних областях невеликий сніг, дощ, місцями ожеледь. На решті України без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, на півночі Лівобережжя -3...+2 °С; вдень +5…+10 °С, у західних, центральних та південних регіонах +12…+17 °С.

Неділя, 11 лютого

В Україні переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С, на Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями +15…+20 °С.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.

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