U-Generation – безкоштовна програма з бізнес-освіти для дітей

Від 1 квітня стартувала реєстрація на соціальну програму з бізнес-освіти для дітей U-Generation.
Питання майбутнього для нашої країни наразі стоїть дуже гостро. І сьогоднішнє покоління дорослих буквально виборює його для наших дітей. Наше завдання тут і зараз надати дітям впевненість – у майбутньому, у собі, у своїх силах. Ми прагнемо виховати нове покоління лідерів, які будуть не лише креативними підприємцями, але й відданими громадянами готовими приносити внесок у розвиток нашої країни.
U-Generation – це масштабна благодійна освітня ініціатива спрямована на підготовку дітей до активної участі у відновленні економіки України через розвиток підприємницького мислення. Програма розрахована на дітей віком від 6 до 16 років. Навчання буде проходити протягом одного тижня у віддаленому форматі на спеціально створеній LMS-платформі із записаними уроками, домашніми завданнями та тестуванням.
Над створенням спеціальної навчальної програми з бізнес-освіти для дітей працювали лідери провідних українських бізнесів, а саме:
- Ігор Фостенко, співзасновник бренду Enjoy the Wood та автор книги «Від безпритульного до мільйонера»
- Артем Бородатюк, founder Netpeak Group
- Роман Прокоф’єв, співзасновник компанії Jooble
- Наталія Шмігельська, засновниця холдингу Асторг
- Марина Авдєєва, керівна акціонерка компанії «Арсенал Страхування»
- Любов Рудницька, дитячий психолог
За тиждень навчального курсу ці ТОПові підприємці поділяться з вашими дітьми своїми знаннями, вміннями та навичками у таких напрямках: основи підприємницької діяльності, маркетинг, профорієнтація, самореалізація, самопрезентація та спічрайтинг, громадянська активність та відповідальність, фінансова грамотність, комунікації та багато інших цікавих тем.
На всіх учасників соціальної освітньої програми U-Generation чекають приємні подарунки, а найкращі з U-рейтингу отримають супер-призи: путівки на літній відпочинок в Іспанії у таборі Star Time Camp та річні абонементи на вивчення англійської мови у АнтиШколі.
Старт навчання заплановано на 22 квітня. Тривалість навчання – 1 тиждень. Участь у програмі безкоштовна. Поспішайте зареєструвати своїх дітей на соціальну програму з бізнес-освіти для дітей U-Generation!