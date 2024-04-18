U-Generation – безкоштовна програма з бізнес-освіти для дітей

Від 1 квітня стартувала реєстрація на соціальну програму з бізнес-освіти для дітей U-Generation.

Питання майбутнього для нашої країни наразі стоїть дуже гостро. І сьогоднішнє покоління дорослих буквально виборює його для наших дітей. Наше завдання тут і зараз надати дітям впевненість – у майбутньому, у собі, у своїх силах. Ми прагнемо виховати нове покоління лідерів, які будуть не лише креативними підприємцями, але й відданими громадянами готовими приносити внесок у розвиток нашої країни.

U-Generation – це масштабна благодійна освітня ініціатива спрямована на підготовку дітей до активної участі у відновленні економіки України через розвиток підприємницького мислення. Програма розрахована на дітей віком від 6 до 16 років. Навчання буде проходити протягом одного тижня у віддаленому форматі на спеціально створеній LMS-платформі із записаними уроками, домашніми завданнями та тестуванням.

Над створенням спеціальної навчальної програми з бізнес-освіти для дітей працювали лідери провідних українських бізнесів, а саме:

Ігор Фостенко, співзасновник бренду Enjoy the Wood та автор книги «Від безпритульного до мільйонера»

Артем Бородатюк, founder Netpeak Group

Роман Прокоф’єв, співзасновник компанії Jooble

Наталія Шмігельська, засновниця холдингу Асторг

Марина Авдєєва, керівна акціонерка компанії «Арсенал Страхування»

Любов Рудницька, дитячий психолог

За тиждень навчального курсу ці ТОПові підприємці поділяться з вашими дітьми своїми знаннями, вміннями та навичками у таких напрямках: основи підприємницької діяльності, маркетинг, профорієнтація, самореалізація, самопрезентація та спічрайтинг, громадянська активність та відповідальність, фінансова грамотність, комунікації та багато інших цікавих тем.

На всіх учасників соціальної освітньої програми U-Generation чекають приємні подарунки, а найкращі з U-рейтингу отримають супер-призи: путівки на літній відпочинок в Іспанії у таборі Star Time Camp та річні абонементи на вивчення англійської мови у АнтиШколі.

Старт навчання заплановано на 22 квітня. Тривалість навчання – 1 тиждень. Участь у програмі безкоштовна. Поспішайте зареєструвати своїх дітей на соціальну програму з бізнес-освіти для дітей U-Generation!