У Лисичанську стався "приліт" по училищу, де базувалися окупанти (мапа)

Удар припав по розташуванню російського добровольчого загону "Кубань" (БАРС-16).
У ніч проти 1 січня було завдано удару по окупованому Лисичанську на Луганщині: сталося влучання в училище, де базувалися російські військові.
Про це повідомляє видання "Новини Донбасу"
Окупаційна "адміністрація" Лисичанська підтвердила факт удару в новорічну ніч. Там заявили, що о 00:40 (23:40 за Києвом) вулиці міста освітили розриви снарядів.
В "адміністрації" також запевнили, що в результаті обстрілу постраждалих начебто немає.
Водночас російські телеграм-канали пишуть, що нібито ЗСУ завдали ракетного удару по розташуванню російського казацького добровольчого загону "Кубань" (БАРС-16). Члени цього загону базувалися у 94-му училищі в Лисичанську.
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До слова, у ніч проти 1 січня в окупованому Донецьку сталися шість "прильотів" по готелю "Донбас Палас", де святкували російські загарбники з московськими гостями.
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