Як підібрати форму брів за типом обличчя, як зробити їх ідеальними

Щоб знайти ідеальну форму брів, потрібно знайти баланс між природним вигином брів та тим, що хочеться отримати залежно від типу обличчя. Завдяки правильно підібраній формі брів можна пом'якшити, приховати недоліки, підкреслити переваги обличчя.

Як визначити свою ідеальну форму брів

Підібрати форму брів, де вони повинні починатися чи закінчуватися, можна за допомогою олівця чи пензлика для макіяжу.

Прикладіть пензлик чи олівець до крила носа таким чином, щоби він проходив через внутрішній кут ока -- це ваш ідеальний початок для брів.

Як підібрати форму брів/ фото andmetics.com.ua

Прикладіть пензлик до кута рота та тримайте його по діагоналі так, щоби він проходив через центр ока. Це найвища точка - брова повинна підійматися від носа саме до цієї точки, а потім згинатися униз до краю брови..

Як підібрати форму брів/ фото andmetics.com.ua

Далі, тримаючи пензлик біля носа, проведіть його через зовнішній кутик ока. Таким чином ви визначите, де має закінчуватись хвостик брови.

Як підібрати форму брів/ фото andmetics.com.ua

Але не забудьте і врахувати форму свого обличчя. Брови мають гармоніювати з ним. Ось що радять обирати професіонали для різних форм.

Як підібрати форму брів під форму обличчя

Форма брів повинна гармоніювати з формою обличчя. Правило, якого рекомендують дотримуватися професіонали – вибирати форму брів, протилежну формі вашого обличчя.

Власниці круглого обличчя намагаються подовжити його, зробити «худішим», чіткіше промалювати вилиці. У цьому випадку допоможуть брови з витонченим зламом та трохи загостреним кінчиком.

Овальна форма вимагає максимально прямої бровної нитки, в деяких випадках її незначно округляють. Експерти не радять залишати крилаті злами, щоб не надавати образу зайвої суворості, будь-які вигини сприяють додатковому подовженню овалу.

Для квадратної форми обличчя основним при нанесенні макіяжу є її пом'якшення. Отже, бровні дуги мають бути округлі, м'якої форми, досить широкі. Гострі форми та тонкі брови-ниточки в цьому випадку абсолютне табу.

Подовжену прямокутну форму обличчя також врівноважують м'які округлі брови середньої ширини без різких кутів та загострень. А візуально «розширити» його дозволять трохи продовжені до скронь кінчики.

Якщо обличчя має форму серця чи трикутника, потрібно пом'якшити верхню частину. Брови не можуть бути прямими. Більш гармонійним варіантом стане дугоподібна форма або з трохи піднятим кінчиком, що допоможе прибрати сумний вираз.

Для обличчя ромбічної форми підійдуть брови з м'якими згинами. Бажано уникати різко виражених заломів та чітко промальованої прямої лінії. Перевагу краще віддати формі арки.