Как подобрать брови под форму лица, как сделать их идеальными

Чтобы найти идеальную форму бровей, нужно найти баланс между естественным изгибом бровей и тем, что хочется получить в зависимости от типа лица. Благодаря правильно подобранной форме бровей можно смягчить, скрыть недостатки, подчеркнуть преимущества лица.

Как определить свою идеальную форму бровей

Подобрать форму бровей, где они должны начинаться или заканчиваться, можно с помощью карандаша или кисточки для макияжа.

Приложите кисточку или карандаш к крылу носа таким образом, чтобы он проходил через внутренний угол глаза – это ваше идеальное начало для бровей.

Как подобрать форму бровей/ фото andmetics.com.ua

Приложите кисточку к углу рта и держите ее по диагонали так, чтобы она проходила через центр глаза. Это самая высокая точка — бровь должна подниматься от носа именно к этой точке, а затем сгибаться вниз к краю брови.

Как подобрать форму бровей/ фото andmetics.com.ua

Далее, держа кисточку у носа, проведите ее через наружный угол глаза. Таким образом, вы определите, где должен заканчиваться хвостик брови.

Как подобрать форму бровей/ фото andmetics.com.ua

Но не забудьте и учесть форму своего лица. Брови должны гармонировать с ним. Вот что советуют выбирать профессионалы для разных форм.

Как подобрать форму бровей под форму лица

Форма бровей должна гармонировать с формой лица. Правило, которого рекомендуют придерживаться профессионалы – выбирать форму бровей, противоположную форме вашего лица.

Обладательницы круглого лица пытаются удлинить его, сделать «хуже», четче прорисовать скулы. В этом случае помогут брови с изящным изломом и немного заостренным кончиком.

Овальная форма требует максимально прямой бровной нити, в некоторых случаях ее незначительно округляют. Эксперты не советуют оставлять крылатые изломы, чтобы не придавать образу излишней строгости, любые изгибы способствуют дополнительному удлинению овала.

Для квадратной формы лица основным при нанесении макияжа является ее смягчение. Следовательно, бровные дуги должны быть округлые, мягкой формы, достаточно широкие. Острые формы и тонкие брови-ниточки в этом случае абсолютное табу.

Удлиненную прямоугольную форму лица также уравновешивают мягкие округлые брови средней ширины без резких углов и обострений. А визуально «расширить» его позволят немного продленные до висок кончики.

Если лицо имеет форму сердца или треугольника, следует смягчить верхнюю часть. Брови не могут быть прямыми. Более гармоничным вариантом станет дугообразная форма или с немного приподнятым кончиком, что поможет убрать грустное выражение.

Для лица формы ромба подойдут брови с мягкими сгибами. Желательно избегать резко выраженных изломов и четко прорисованной прямой линии. Предпочтение лучше отдать форме арки.