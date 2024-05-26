Выход на пенсию: как докупить страховой стаж – инструкция

Граждане Украины могут докупить страховой стаж для получения более высокой пенсии в будущем. Также это уместно в случае, когда не хватает отработанных лет.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, на сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, позволяющий это сделать всего в нескольких шагах.

Чтобы купить стаж, не нужно идти в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн. Причем периодичность и суммы вкладов человек определяет сам.

Как докупить страховой стаж

Докупить стаж могут как застрахованные, так и не застрахованные люди в возрасте от 16 лет, которые:

трудоустроены за границей, но те, кто хочет получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

те, кто имеет низкий уровень дохода, но желает увеличить размер пенсии в будущем;

Вносить взносы можно как за себя, так и за другого человека, который не должен быть пенсионером.

Как докупить страховой стаж

Напомним, в Украине изменятся условия ухода на пенсию – сколько лет обязательно нужно отработать.

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