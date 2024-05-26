Вихід на пенсію: як докупити страховий стаж – інструкція

Громадяни України можуть докупити страховий стаж для отримання вищої пенсії у майбутньому. Також це доречно у випадку, коли не вистачає відпрацьованих років.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, на сайті Пенсійного фонду є простий інструмент, який дозволяє це зробити всього за кілька кроків.

Щоб купити стаж, не потрібно йти до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн. Причому періодичність та суми внесків людина визначає сама.

Як докупити страховий стаж

Докупити стаж можуть як застраховані, так і не застраховані люди віком від 16 років, які:

працевлаштовані за кордоном, але ті, хто хоче отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, котрим не вистачає стажу для отримання пенсії;

ті, хто має низький рівень доходу, але хоче збільшити розмір пенсії у майбутньому;

Вносити внески можна як за себе, так і за іншу людину, яка не повинна бути пенсіонером.

Як докупити страховий стаж

Нагадаємо, в Україні зміняться умови виходу на пенсію – скільки років обов'язково потрібно відпрацювати.

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