Відповідальність за ухилення від мобілізації: хто платитиме штрафи, а кого посадять

Верховна Рада України ухвалила низку законів, які посилюють відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від призову під час мобілізації.

Ігнорування повістки буде дуже дорого коштувати військовозобов’язаним українцям. 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, який 16 квітня підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає нові обов'язки для військовозобов'язаних, зміни щодо процесів мобілізації, базової військової служби, права на відстрочку та покарання для ухилянтів.

Хто вважається ухилянтом від мобілізації, яка відповідальність передбачена за такі дії та чи можуть посадити за ухилення від служби — далі в матеріалі ТСН.ua.

Хто таких ухилянт від мобілізації

Ухилянтом від мобілізації вважається військовозобов'язаний, який уникнув отримання повістки для звірення військово-облікових даних або ухилився від відправлення до армії.

Кримінальна відповідальність загрожує ухилянту, який пройшов звірення і медкомісію, але відмовився йти на службу до армії.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування — за матеріалами, наданими ТЦК", — пояснюють у Нацполіції.

Якщо суд визнає людину винною в ухиленні від служби, то вона може сісти у в'язницю від трьох до п'яти років. Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Важливо зазначити, що навіть якщо особа була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі та не є заброньованою в установленому порядку на період мобілізації, вона підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Яка відповідальність за ухилення від мобілізації

Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки для звірення військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність.

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3400 до 5100 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 грн;

в особливий період (зокрема, воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 грн.

Штраф може бути накладений за ухилення від мобілізації протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше року, з моменту вчинення.

Крім того, порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на 3 години для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення затримати можуть до 3 діб.

Чи можуть посадити за ухилення від мобілізації

Якщо військовозобов’язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", але так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, в такому разі настає кримінальна відповідальність. Це передбачає стаття 336 Кримінального кодексу.

Злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, який може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох.

Варто зазначити, що є певні винятки, коли ухилення від мобілізації не карається законом. Верховний Суд визначив критерії, за якими релігійна приналежність людини може бути підставою не притягати її до відповідальності за "ухилянство" під час мобілізації. Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:

належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;

щирість переконань не тільки словами, а й послідовними діями.

Читайте також: