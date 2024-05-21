Курс валют на 22 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 14 копеек и составляет 39,80 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,80 (+14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,26 (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,16 (+4 коп.)

Ранее говорилось, что доллар держит в напряженности украинцев, имеющих сбережения – это касается как тех, кто держит средства в гривне, так и тех, кто доверяет более твердой валюте – в основном это доллар или евро. На прошлой неделе курс доллара сначала якобы уверенно пошел вверх, затем тренд сменился противоположным. Все это происходило вокруг нового ориентира – 40 гривен за доллар, к реальности которого, похоже, придется привыкать. А вот европейская валюта подорожала гораздо больше, заметно оторвавшись от американской.

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Читайте также: