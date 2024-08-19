РФ продолжает двигаться на Покровск – главное со сводки Генштаба

Самая горячая ситуация – на Покровском направлении, а также на Торецком.

С начала суток, 19 августа, на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Преступные удары РФ по приграничью

От циничных авиаударов из воздушного пространства РФ страдает приграничье Сумщины. От бомбежек сегодня пострадали районы населённых пунктов Хотинь и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудара НАРами по Порозку.

Также под бомбежку вражеской авиации попали Липцы Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Враг наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Пока половина атак продолжается.

Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении россияне девять раз штурмовали позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площанки.

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боестолкновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще ведутся три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку от Ивановского и Андреевки. Возле последней боестолкновения продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до девяти – атаковали возле Нью-Йорка, Торецка, Железного и Нелиповки. Семь боев завершено, еще два продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

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На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиново, Николаевка, Птиче, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отразили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Потери противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времивском направлении противник задействовал для ударов авиацию – трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия: пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. Нанесли авиаудары почти шестидесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Ранее сообщалось, что с Покровска начинают принудительную эвакуацию детей.

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