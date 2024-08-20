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На Сумщине раздалось 256 взрывов, есть раненые

На Сумщине раздалось 256 взрывов, есть раненые

Россия снова атаковала Сумщину

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 19 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 256 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

  • Краснопольская громадаа: враг бил из минометов (79 взрывов), РСЗО (8 взрывов), артиллерии (48 взрывов), осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолетов (НАР) (8 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (9 взрывов), минометные обстрелы (23 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв), артобстрелы (18 взрывов).
  • Глуховская громада: были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (10 взрывов), в результате чего получили ранения 2 жителя громады. Также был обстрел из минометов (4 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).
  • Новослободская громада: произведен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Белопольская громада: произошли сбросы взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 9 мин сбросил враг на территорию общины. Также были авиаудар КАБ (3 взрыва) и обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
  • Миропольская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), в результате чего ранены 2 гражданских лица.
  • Дружбовская громада: произведен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Новости ТСН 12:00 за 19 августа. Продвижение врага в Донецкой области и новые отключения света

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