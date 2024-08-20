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Окупанти шукають дезертирів у великих містах

Окупанти шукають дезертирів у великих містах

Окупанти шукають дезертирів / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

В ЗС РФ збільшилася кількість самовільного залишення позицій.

На тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни збільшили кількість перевірок через пошук дезертирів.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Російська армія на вимогу злочинців у Кремлі активно штурмує українські позиції, аби видати хоча б якийсь “перемоги”, При тому маючи беззаперечну перевагу в людях, та будучи країною, де людське життя нічого не вартує, російське командування активно застосовує тактику м’ясних штурмів.

"Проте не всім загарбникам хочеться померти через божевільні амбіції Володимира Путіна, тому в ЗС РФ збільшилася кількість самовільного залишення позицій. Відтак росіяни збільшили кількість загороджувальних загонів, а також шукають дезертирів у великих містах", - йдеться у повідомленні. 

Додамо, що раніше у Бахмуті російський десантник розстріляв 5 товаришів по службі і дезертував з фронту зі зброєю.

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