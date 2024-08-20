В Херсоне прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Враг обстреливает побережье Херсона с временно оккупированного левого берега.
Об этом заявили мониторинговые каналы.
В Белозерке раздаются взрывы.
Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.
Читайте также:
- Россияне мощно атаковали Херсонщину: есть погибшие и многие пострадавшие
- оккупанты с утра устроили по пригороду Херсона: есть погибший
- Полиция зафиксировала ужасающие последствия обстрела Херсона (фото)
- Россияне ударили по вокзалу в Херсоне: ограничено движение
- Россияне из артиллерии накрыли Херсонщину: есть раненые (фото)