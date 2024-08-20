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В Херсоне прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

В Херсоне прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

Последствия обстрела Херсона/Иллюстративный фото

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Враг обстреливает побережье Херсона с временно оккупированного левого берега.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

В Белозерке раздаются взрывы.

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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