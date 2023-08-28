Байден vs Трамп: кого хотят видеть американцы в Белом доме

Дискриминация по возрасту может быть запрещена на рабочем месте, но работодатели президента – народ – не стесняются своей предвзятости.

Американцы считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом на второй срок. Зато Дональд Трамп, который лишь на несколько лет младше его, вызывает гораздо меньшее беспокойство.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения Associated Press-NORC, передает Associated Press.

Но есть много других проблем с Трампом, который, по крайней мере, на данный момент значительно опережает своих соперников от Республиканской партии, несмотря на многочисленные уголовные обвинения. Не учитывайте его преклонный возраст — некоторые говорят, что 77-летний мужчина должен повзрослеть.

Результаты опроса показывают, что значительная часть общественности, как ни странно, объединилась в оценке одной черты, которую Байден не может изменить.

Президент сам начал поднимать возрастной вопрос, остроумно шутя, словно пытаясь успокоить свою аудиторию по поводу своих 80 путешествий вокруг Солнца.

В опросе 77% сказали, что Байден слишком стар, чтобы быть эффективным еще четыре года. Так считают не только 89% республиканцев, но и 69% демократов. Такого мнения придерживаются все возрастные группы, а не только молодежь, хотя старшие демократы больше поддерживают его баллотирование в 2024 году.

Джо Байден/Associated Press

В противоположность этому, около половины взрослого населения США считают, что Трамп слишком стар для этой должности, и здесь появляется знакомый партийный раскол — демократы гораздо больше склонны дисквалифицировать Трампа по возрасту, чем республиканцы.

Демократы, республиканцы и независимые хотят широкой метлой подместить коридоры власти, наложив возрастные ограничения на должности президента, Конгресса и Верховного суда. В общей сложности около двух третей взрослого населения США поддерживают возрастной ценз для кандидатов в президенты и Конгресс, а также обязательный пенсионный возраст для судей.

В частности, 67% поддерживают требование судей Верховного суда выходить на пенсию в определенном возрасте, 68% поддерживают возрастные ограничения для кандидатов в депутаты Палаты представителей и Сената, а 66% поддерживают возрастные ограничения для кандидатов в президенты.

Учитывая, что пожилые люди в большинстве своем руководят страной, а Конституция заставляет их считаться с ней, не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшем будущем.

Несмотря на это, опрос показывает, что многие люди, независимо от политических взглядов, готовы к тому, что общественное мнение увлечется молодым лицом, свежим лицом или обоими лицами.

Среди них – Ноа Берден, 28-летний консультант по коммуникациям из Александрии, штат Вирджиния. Несмотря на то, что он предпочитает Байдену Трампу, он хотел бы, чтобы главные претенденты на президентство были ближе к его поколению.

"В общем, они слишком старые", — говорит Берден. Это старшее поколение представляет “чувство ценностей и ощущения страны и мира, которые уже не точны. Иметь такой взгляд может быть небезопасно”.

Аналогично, 62-летний Грег Пак, бывший и, возможно, будущий избиратель Трампа из Ардмора, штат Оклахома, желает, чтобы Байден и Трамп двигались дальше.

"Просто глядя и слушая Байдена, становится очевидно, что он уже не тот, кем был", — сказал Пак.

А Трамп? "Он гораздо острее, но в конце своего термина, кто знает?", — сказал Пак, размышляя о январе 2029 года. "Я просто готов к кому-то младшему". Ему надоел человек, который "зациклен на себе" и "носит свои обвинения, как знак уважения", но если это победивший Байдена пусть так и будет.

Дональд Трамп/Associated Press

Опрос AP-NORC выходил за рамки постановки вопросов и представления вариантов ответов. Оно также содержало упражнение на ассоциации, в котором респондентов просили назвать первое слово или фразу, которая приходит в голову при упоминании каждого мужчины.

Ответы подчеркнули, что возраст Байдена является особенно важным фактором, который влечет его за собой через партийные границы, даже когда людей не побуждают думать об этом, и что Трамп в большинстве своем избегает этого лишь для того, чтобы вызвать презрение, если не отвращение на других фронтах.

В этих висцеральных ответах 26% упомянули возраст Байдена, а еще 15% использовали такие слова, как медленный или растерянный. Среди демократов о возрасте Байдена сразу упомянули 28%. Они предпочитали такие слова, а не “президент”, “лидер”, “сильный” или “способный”. Тот, кто одобряет его деятельность, все же назвал его "старым".

Лишь 3% опрошенных назвали Трампа "растерянным, и только 1% — "старым" или подобными словами. Самыми же популярными словами были "коррумпированный" (15%), "плохой" и другие в целом негативные термины (11%), слова "лжец" и "нечестный" (8%), а также "хороший" и другие в целом положительные комментарии (8 %).

“Байден, кажется, очень скомпрометирован возрастными проблемами, – говорит 60-летний Эрик Дезенхолл, консультант по управлению корпоративными скандалами, который следит за карьерой Трампа и работал в Белом доме во времена Рональда Рейгана.

«Даже люди, которым он нравится, видят, что он слаб и не совсем там. Какими бы ни были отрицательные черты Трампа, я не думаю, что большинство людей связывают их с его возрастом”, — сказал он.

31-летний Диего Салдана чувствует, что его затрагивает за живое, когда он видит, как Байден путается в словах или замедляет шаги.

«Я вижу все симптомы, которые были у моего дедушки, – сказал он. – Вы не можете так управлять страной”. Его дедушке сейчас 94 года. Салдана поддерживает Трампа, несмотря на колебания по поводу выдвинутых против него уголовных обвинений.

34-летний Эрик Колвелл, менеджер по аудиту в Сакраменто, штат Калифорния, назвал Байдена "старым", а Трампа — "некомпетентным". Независимый, подверженный демократам, он немного смущенно говорил по телефону о том, что США не могут предложить лучшего кандидата, чем эти двое.

32-летняя Алисса Баджио — независимая журналистка из Ванкувера, штат Вашингтон, работающая специалистом по подбору персонала в компании, занимающейся строительством жилья. Она считала Байдена слишком старым для президентства еще до того, как он начал его. Теперь она убеждена в этом и готова проголосовать в следующем году за другого, только не за Трампа.

"Я не думаю, что он проделал ужасную работу в должности, — сказала она о Байдене, — но я думаю, что это больше потому, что, в отличие от Трампа, он окружает себя более опытными и логичными людьми".

Не то чтобы она придавала большое значение опыту, за исключением внешней политики. "Вашингтон — это болото, — говорит она, — и чем больше у вас опыта, тем больше вы тонете в болоте".

33-летний Хосе Тапиа, видеооператор технической компании в Роли, штат Северная Каролина, сказал: “Должно быть много молодых людей, которые также суперквалифицированы. Совершенно нет свежих лиц”.

Старшие демократы менее отрицательно, чем молодые, относятся к решению Байдена снова баллотироваться. Согласно опросу, только 34% демократов в возрасте до 45 лет хотят, чтобы он баллотировался на второй срок по сравнению с 54% старших. Тем не менее, около трех четвертей молодых демократов говорят, что они по крайней мере, вероятно, поддержат его, если он будет кандидатом; другие не определились с ответом.

Уважайте старших

Все это вызывает беспокойство у С. Джея Ольшанского, профессора общественного здоровья и эксперта по старению в Университете Иллинойса в Чикаго. Он считает, что возраст при оценке кандидата в президенты имеет не большее значение, чем цвет глаз, и внимание общественности к нему недооценивает дар мудрости и опыта.

«Это своего рода классический эйджизм, с которым мы боремся за последние 50 лет, — сказал он. — Возраст человека не суть важно. Важна политика, которую они предлагают. И количество оборотов вокруг Солнца совсем не важно переменным”.

Наблюдая за обоими мужчинами издалека и изучая их медицинские карточки, Ольшанский считает Байдена и Трампа вероятными "суперстарожилами", несмотря на признаки слабости Байдена и избыточный вес Трампа.

"Байден, скорее всего, переживет Трампа, потому что у него меньше вредных факторов риска, и он достаточно активно занимается спортом, в то время как Трамп этого не делает", — сказал он. Но в целом, они оба функционируют на очень высоком уровне.

«Если вам не нравится то, что они говорят, – добавил он, – это не потому, сколько им лет. Это потому, что вам не нравится то, что они говорят.

Ранее мы писали о менее известных кандидатах, имеющих большие шансы на победу в президентской гонке 2024 года.

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