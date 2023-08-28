Байден vs Трамп: кого хочуть бачити американці в Білому домі

Дискримінація за віком може бути заборонена на робочому місці, але роботодавці президента — народ — не соромляться своєї упередженості.

Американці вважають, що Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом на другий термін. Натомість Дональд Трамп, який лише на кілька років молодший за нього, викликає значно менше занепокоєння.

Про це свідчить нове опитування, проведене Центром досліджень громадської думки Associated Press-NORC, інформує Associated Press.

Але є багато інших проблем із Трампом, який, принаймні на даний момент, значно випереджає своїх суперників від Республіканської партії, не зважаючи на численні кримінальні звинувачення. Не беріть до уваги його похилий вік — дехто каже, що 77-річний чоловік повинен подорослішати.

Результати опитування показують, що значна частина громадськості, як не дивно, об'єдналася в оцінці однієї риси, яку Байден не може змінити.

Президент сам почав піднімати вікове питання, дотепно жартуючи, ніби намагаючись заспокоїти свою аудиторію щодо своїх 80 подорожей навколо Сонця.

В опитуванні 77% сказали, що Байден занадто старий, щоб бути ефективним ще чотири роки. Так вважають не лише 89% республіканців, але й 69% демократів. Такої думки дотримуються всі вікові групи, а не лише молодь, хоча саме старші демократи більше підтримують його балотування у 2024 році.

Джо Байден / Associated Press

На противагу цьому, близько половини дорослого населення США вважають, що Трамп занадто старий для цієї посади, і тут з'являється знайомий партійний розкол — демократи набагато більше схильні дискваліфікувати Трампа за віком, ніж республіканці.

Демократи, республіканці та незалежні хочуть широкою мітлою підмести владні коридори, наклавши вікові обмеження на посади президента, Конгресу та Верховного суду. Загалом близько двох третин дорослого населення США підтримують віковий ценз для кандидатів у президенти та Конгрес, а також обов'язковий пенсійний вік для суддів.

Зокрема, 67% підтримують вимогу до суддів Верховного суду виходити на пенсію у певному віці, 68% підтримують вікові обмеження для кандидатів у депутати Палати представників і Сенату, а 66% підтримують вікові обмеження для кандидатів у президенти.

Зважаючи на те, що старші люди здебільшого керують країною, а Конституція змушує їх рахуватися з нею, не варто очікувати, що це станеться в найближчому майбутньому.

Попри це, опитування показує, що багато людей, незалежно від політичних поглядів, готові до того, що громадська думка захопиться молодим обличчям, свіжим обличчям або ж обома обличчями.

Серед них — Ноа Берден, 28-річний консультант з комунікацій з Александрії, штат Вірджинія. Незважаючи на те, що він віддає явну перевагу Байдену перед Трампом, він хотів би, щоб головні претенденти на президентство були ближчими до його покоління.

“Загалом вони занадто старі”, — каже Берден. Це старше покоління представляє “почуття цінностей і відчуття країни і світу, які вже не є точними. Мати такий погляд може бути небезпечно”.

Аналогічно, 62-річний Грег Пак, колишній і, можливо, майбутній виборець Трампа з Ардмора, штат Оклахома, бажає, щоб Байден і Трамп рухалися далі.

“Просто дивлячись і слухаючи Байдена, стає очевидно, що він вже не той, ким був”, — сказав Пак.

А Трамп? “Він набагато гостріший, але наприкінці свого терміну, хто знає?”, — сказав Пак, розмірковуючи про січень 2029 року. “Я просто готовий до когось молодшого”. Йому набридла людина, яка “зациклена на собі” і “носить свої звинувачення, як знак пошани”, але якщо це той, хто переможе Байдена, нехай так і буде.

Дональд Трамп / Associated Press

Опитування AP-NORC виходило за рамки постановки запитань і представлення варіантів відповідей. Воно також містило вправу на асоціації, в якій респондентів просили назвати перше слово чи фразу, що спадає на думку при згадці кожного чоловіка.

Відповіді підкреслили, що вік Байдена є особливо важливим чинником, який тягне його за собою через партійні кордони, навіть коли людей не спонукають думати про це, і що Трамп здебільшого уникає цього лише для того, щоб викликати презирство, якщо не огиду на інших фронтах.

У цих вісцеральних відповідях 26% згадали вік Байдена, а ще 15% використали такі слова, як “повільний” або “розгублений”. Серед демократів про вік Байдена одразу згадали 28%. Вони надавали перевагу таким словам, а не “президент”, “лідер”, “сильний” чи “здібний”. Той, хто схвалює його діяльність, все ж назвав його “старим”.

Лише 3% опитаних назвали Трампа “розгубленим, і лише 1% — “старим” або подібними словами. Натомість найпопулярнішими словами були “корумпований” (15%), “поганий” та інші загалом негативні терміни (11%), слова “брехун” і “нечесний” (8%), а також “хороший” та інші загалом позитивні коментарі (8%).

“Байден, здається, дуже скомпрометований віковими проблемами, — каже 60-річний Ерік Дезенхолл, консультант з управління корпоративними скандалами, який стежить за кар'єрою Трампа і працював у Білому домі за часів Рональда Рейгана.

“Навіть люди, яким він подобається, бачать, що він слабкий і не зовсім “там”. Якими б не були негативні риси Трампа, я не думаю, що більшість людей пов'язують їх з його віком”, — сказав він.

31-річний Дієго Салдана відчуває, що його зачіпає за живе, коли він бачить, як Байден плутається в словах або сповільнює кроки.

“Я бачу всі симптоми, які були у мого дідуся, — сказав він. — Ви не можете так керувати країною”. Його дідусеві зараз 94 роки. Салдана підтримує Трампа, незважаючи на вагання щодо висунутих проти нього кримінальних звинувачень.

34-річний Ерік Колвелл, менеджер з аудиту в Сакраменто, штат Каліфорнія, назвав Байдена “старим”, а Трампа — “некомпетентним”. Незалежний, схильний до демократів, він трохи збентежено говорив по телефону про те, що США не можуть запропонувати кращого кандидата, ніж ці двоє.

32-річна Алісса Баджіо — незалежна журналістка з Ванкувера, штат Вашингтон, яка працює фахівчинею з підбору персоналу в компанії, що займається будівництвом житла. Вона вважала Байдена занадто старим для президентства ще до того, як він його розпочав. Тепер вона переконана в цьому і готова проголосувати наступного року за когось іншого, тільки не за Трампа.

“Я не думаю, що він зробив жахливу роботу на посаді, — сказала вона про Байдена, — але я думаю, що це більше тому, що, на відміну від Трампа, він оточує себе більш досвідченими і логічними людьми”.

Не те, щоб вона надавала великого значення досвіду, за винятком зовнішньої політики. “Вашингтон — це болото, — каже вона, — і чим більше у вас досвіду, тим більше ви тонете в болоті”.

33-річний Хосе Тапіа, відеооператор технічної компанії в Ролі, штат Північна Кароліна, сказав: “Повинно бути багато молодих людей, які також є суперкваліфікованими. Зовсім немає свіжих облич”.

Старші демократи менш негативно, ніж молоді, ставляться до рішення Байдена балотуватися знову. Згідно з опитуванням, лише 34% демократів віком до 45 років хочуть, щоб він балотувався на другий термін, порівняно з 54% старших. Тим не менш, близько трьох чвертей молодих демократів кажуть, що вони, принаймні, ймовірно, підтримають його, якщо він буде кандидатом; інші не визначилися з відповіддю.

Поважайте старших

Все це викликає занепокоєння у С. Джея Ольшанського, професора громадського здоров'я та експерта з питань старіння в Університеті Іллінойсу в Чикаго. Він вважає, що вік при оцінці кандидата в президенти має не більше значення, ніж колір очей, і увага громадськості до нього недооцінює дар мудрості та досвіду.

“Це свого роду класичний ейджизм, з яким ми боремося останні 50 років, — сказав він. — Вік людини не має значення. Важлива політика, яку вони пропонують. І кількість обертів навколо Сонця зовсім не є важливою змінною”.

Спостерігаючи за обома чоловіками здалеку і вивчаючи їхні медичні картки, Ольшанський вважає Байдена і Трампа ймовірними “суперстарожилами”, незважаючи на ознаки слабкості Байдена і надмірну вагу Трампа.

“Байден, швидше за все, переживе Трампа, тому що у нього менше шкідливих факторів ризику, і він досить активно займається спортом, в той час як Трамп цього не робить”, — сказав він. Але в цілому, “вони обидва функціонують на дуже високому рівні”.

“Якщо вам не подобається те, що вони говорять, — додав він, — це не через те, скільки їм років. Це тому, що вам не подобається те, що вони говорять”.

Раніше ми писали про менш відомих кандидатів, які мають великі шанси на перемогу у президентських перегонах 2024 року.

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