Інновації від “Люстдорф”: перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко

Війна не зупиняє українців в розвитку та інноваціях і поява на полицях магазинів нових продуктів світового рівня чергове тому підтвердження.

Українська компанія «Люстдорф», один з найбільших національних виробників молочної продукції, здивувала споживачів новим продуктом — першим і єдиним в Україні мікрофільтрованим пастеризованим молоком.

Розбираємось — що за продукт і в чому його особливість?

Що таке мікрофільтрація молока?

Мікрофільтрація — це інноваційний метод очистки молока, який наразі є світовим сучасним стандартом якості.

За словами Любові Поліщук, технолога з 17-річним стажем: «Смак молока, що потрапляє в склянку до споживача, залежить від сировини, яка використовується, і від технології обробки, що застосовує підприємство. Мікрофільтрація – це сучасний та ефективний метод очищення сировини. Сире молоко, яке ми ретельно підбираємо у найкращих фермерських господарств, очищується за допомогою сучасних керамічних мембран, які фізично затримують 99,9% бактерій та їх спор. Таке очищення дає можливість лагідно пастеризувати молоко за нижчої температури: 72°С-75°С, і в результаті зберегти його чистий смак, без присмаків і запахів».

Цікавий факт: завдяки ретельній очистці та лагідній пастеризації мікрофільтроване молоко на 100% забезпечує чистий смак молока й при цьому може зберігатися в холодильнику впродовж 21 доби, що важливо для українського споживача в умовах воєнного часу.

Зауважимо, що впровадження такої технології — дороговартісне та надсучасне. Провідні підприємства Італії, Канади, Польщі вже активно застосовують метод мікрофільтрації молока у власному виробництві.

Компанія «Люстдорф» ще у 2021 році інвестувала понад 1 000 000 євро в обладнання для мікрофільтрації молока, щоб на початку 2022 року споживачі мали на столі новий продукт. Але довелось трохи зачекати. На підприємстві прокоментували: «Ніхто з закордонних партнерів не очікував, що в поточній ситуації ми впроваджуватимемо новітні технології. Але ми вбачаємо своєю місією забезпечити продовольчу безпеку співвітчизників у нашій категорії продуктів, саме тому вирішили не зупинятись та запровадити технологію, яка дасть можливість споживачам мати якісне молоко гатунку екстра подовженого терміну придатності. Таким чином, у лінійці нашого бренду «Селянське» з’явилося перше та наразі єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Ми пишаємось тим, що змогли запровадити його виробництво, а не відклали процеси на «кращі часи».

Протягом серпня 2023 р. компанія «Люстдорф» провела велике дегустаційне опитування споживачів щодо вражень від новинки та отримала 3150 схвальних коментарів.

Взяти участь в національному дегустаційному опитуванні та поділитися власними враженнями від новинки може кожен за посиланням.