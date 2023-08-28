20-летняя дочь Елены Кравец блеснула стройной фигурой в купальнике

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – порадовала подписчиков пикантным контентом.

В своем Instagram блогерша показала, как проходят ее последние дни лета. В частности, Мария спасается от жары в бассейне. Кравец-младшая опубликовала фото, как плавает в воде. 20-летняя девушка показалась в зеленом купальнике посреди бассейна. Мария засветила стройную и подтянутую фигуру.

К слову, образ девушка дополнила ожерельем из ракушек и солнцезащитными очками. Волосы Мария распустила.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

В общем, Кравец показал и другие свои летние приключения. Маша опубликовала фото, где она гуляла с подругами на крыше одной из киевских многоэтажек, наслаждалась украинскими блюдами и каталась на гольф-каре.

Мария Кравец с подругой / Фото: instagram.com/maarriill

Тем временем подписчики просто засыпали девушку комплиментами. Они отметили, что она выглядит красиво, а ее лето прошло с увлекательными приключениями.

Напомним, ранее певица Александра Зарицкая показалась в купальнике и засветила пышный бюст. Также солистка KAZKA похвасталась результатом похудения.

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