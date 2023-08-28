Финляндия уменьшит расходы на оборону в 2024 году — Reuters

Новейший член НАТО Финляндия планирует потратить 2,3% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в следующем году, сообщило 28 августа Министерство обороны страны.

Об этом пишет Reuters.

В июле 31 страна-член НАТО согласилась тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Ранее целевой показатель в 2% был целью, к которой нужно было стремиться в течение длительного времени, и только семь членов Альянса достигли его в 2022 году, по данным НАТО.

Финляндия присоединилась к Альянсу в апреле, совершив исторический разворот в своей политике безопасности в ответ на вторжение соседней России в Украину в 2022 году.

Финляндия заявила, что планирует потратить 6 миллиардов евро (6,48 миллиарда долларов), или 2,3% своего ВВП, на оборону в 2024 году, что на 116 миллионов евро меньше запланированного на 2023 год.

Расходы снизятся из-за сокращения оборонных закупок "в связи с изменением военно-оперативной среды" (вероятно, это намек на вступление страны в НАТО).

Расходы Финляндии на оборону значительно возрастали за последние годы, еще до того, как она стала членом НАТО, поскольку она заменяет свой устаревший парк боевых самолетов F/A-18 на истребителе F-35.

Финляндия также тратит средства на военную помощь Украине : на прошлой неделе общая стоимость предоставленного ею военного оборудования составила 1,3 миллиарда евро.

Напомним, в Киев 23 августа прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили об оборонном и сотрудничестве безопасности.

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