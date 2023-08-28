Фінляндія зменшить витрати на оборону 2024 року — Reuters

Витрати зменшаться через скорочення оборонних закупівель у зв’язку зі зміною військово-оперативного середовища.

Найновіший член НАТО Фінляндія планує витратити 2,3% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону наступного року, повідомило 28 серпня Міністерство оборони країни.

Про це пише Reuters.

У липні 31 країна-член НАТО погодилась витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП. Раніше цільовий показник у 2% був метою, до якої потрібно було прагнути протягом тривалого часу, і лише сім членів Альянсу досягли його у 2022 році, за даними НАТО.

Фінляндія приєдналася до Альянсу в квітні, здійснивши історичний розворот у своїй політиці безпеки у відповідь на вторгнення сусідньої Росії в Україну в 2022 році.

Фінляндія заявила, що планує витратити 6 мільярдів євро (6,48 мільярда доларів), або 2,3% свого ВВП, на оборону в 2024 році, що на 116 мільйонів євро менше, ніж заплановано на 2023 рік.

Витрати зменшаться через скорочення оборонних закупівель “у зв’язку зі зміною військово-оперативного середовища” (ймовірно, це натяк на вступ країни в НАТО).

Витрати Фінляндії на оборону значно зростали за останні роки, ще до того, як вона стала членом НАТО, оскільки вона замінює свій застарілий парк бойових літаків F/A-18 на винищувачі F-35.

Фінляндія також витрачає кошти на військову допомогу Україні: минулого тижня загальна вартість наданого нею військового обладнання сягнула 1,3 мільярда євро.

Нагадаємо, до Києва 23 серпня прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони говорили про оборонну й безпекову співпрацю.

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