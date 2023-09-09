В проекте декларации саммита G20 нет упоминаний о войне в Украине — Reuters

Проект документа состоит из 38 страниц и по-прежнему остается пустым в разделе "геополитическая ситуация".
В проекте совместной декларации лидеров G20 пропущено упоминание о войне в Украине, ведь по этому поводу еще продолжаются переговоры.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что в 38-страничном проекте параграф "геополитическая ситуация" остался пустым. В то же время 75 других параграфов было согласовано, в частности, изменение климата, криптовалюты и реформы в многосторонних банках развития.
Один из источников Reuters сообщил, что совместная декларация может окончательно не достичь единого согласия.
"Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились", — отметил второй источник.
По словам другого высокопоставленного источника в одной из стран G20, пункты о войне против Украины были согласованы странами Запада и направлены в Россию для ее оценки.
Что известно о саммите G20 в Индии
Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и Россия.
В посольстве Соединенных Штатов, комментируя общественное присутствие РФ среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать Путину платформы для продвижения войны.
В списке приглашенных на саммит "Большой двадцатки" Украины нет.
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