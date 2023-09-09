У проєкті декларації саміту G20 немає згадок про війну в Україні - Reuters

Проєкт документа складається з 38 сторінок і досі залишається порожнім у розділі "геополітична ситуація".

У проєкті спільної декларації лідерів G20 пропущена згадка про війну в Україні, адже щодо цього ще тривають переговори.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у 38-сторінковому проєкті параграф "геополітична ситуація" залишився порожнім. Водночас 75 інших параграфів було погоджено, зокрема, зміна клімату, криптовалюти та реформи в багатосторонніх банках розвитку.

Одне з джерел Reuters повідомило, що спільна декларація може остаточно не досягти одностайної згоди.

"Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися", - зазначило друге джерело.

За словами іншого високопоставленого джерела в одній із країн G20, пункти про війну проти України були узгоджені країнами Заходу та направлені до Росії для її оцінки.

Що відомо про саміт G20 в Індії

Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і Росія.

У посольстві Сполучених Штатів, коментуючи Суспільному присутність РФ серед учасників зустрічі держав G20, наголосили, що ніхто не повинен давати Путіну платформи для просування війни.

У списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" України немає.

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