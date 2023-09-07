Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 8-9 вересня?

Позитивна енергетика 24-го місячного дня, який триватиме майже дві календарні доби, цілюще вплине на людей, роблячи їх позитивнішими та доброзичливішими щодо оточення. Сьогодні ми охоче пробачатимемо чужі слабкості і, водночас, терпимо ставитимемося до власних помилок, за які іншого дня нещадно лаяли б себе. Будь-які справи в цей час буквально приречені на успіх, тож можна – і треба! – як завершувати старі проєкти, так і починати роботу над новим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки матимуть можливість втілити в життя свою мрію – можливо, найзаповітнішу. Щоправда, для цього їм доведеться попрацювати, але зусиль знадобиться набагато менше, ніж будь-якого іншого дня, тому має сенс працювати на досягнення мети саме сьогодні. Ще одна умова, яку потрібно дотримати, свідчить: відбір мрії для реалізації має бути як ґрунтовним, так і ретельним. Відчуття, що поставив не на те, що згодом прийде, виявиться не найприємнішим.

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