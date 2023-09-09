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За добу ЗСУ ліквідували 600 російських окупантів ‒ Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували 600 російських окупантів ‒ Генштаб

ЗСУ знищують окупантів на полі бою / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 9 вересня становлять уже 268 140 окупантів.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків – 4544 (+15) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) 
  • артилерійських систем – 5789 (+36)
  • РСЗВ – 757 (+3) 
  • засобів ППО ‒ 508 (+1) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1455 
  • кораблів та катерів ‒ 19 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) 
  • спеціальної техніки ‒ 870 (+10)

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах країни.

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