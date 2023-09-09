За добу ЗСУ ліквідували 600 російських окупантів ‒ Генштаб

Загальні бойові втрати Росії на ранок 9 вересня становлять уже 268 140 окупантів.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків – 4544 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13)

артилерійських систем – 5789 (+36)

РСЗВ – 757 (+3)

засобів ППО ‒ 508 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)

крилатих ракет ‒ 1455

кораблів та катерів ‒ 19

автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34)

спеціальної техніки ‒ 870 (+10)

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах країни.

Читайте також: