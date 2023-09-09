За добу ЗСУ ліквідували 600 російських окупантів ‒ Генштаб

Загарбники зазнають втрат.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 9 вересня становлять уже 268 140 окупантів.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- танків – 4544 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13)
- артилерійських систем – 5789 (+36)
- РСЗВ – 757 (+3)
- засобів ППО ‒ 508 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)
- крилатих ракет ‒ 1455
- кораблів та катерів ‒ 19
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 870 (+10)
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах країни.
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