Польша заявила о запрете импорта зерна: чем ответит Украина

Украина, несмотря на войну, придерживается обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

В случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отмечает: Украина, несмотря на войну и блокирование агрессором Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

"У нас не было и нет намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует снимать запрет на импорт украинской агропродукции, в том числе зерновых культур. По его словам, на решение даже не повлияют представители ЕС.

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