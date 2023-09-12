Польща заявила про заборону імпорту зерна: чим відповість Україна

Україна попри війну дотримується зобов'язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

У разі блокування Польщею експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну наголошує: Україна попри війну і блокування агресоркою Росією портів дотримується своїх зобов'язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але в разі порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує знімати заборону на імпорт української агрпродукції, зокрема зернових культур. З його слів, на рішення навіть не вплинуть представники ЄС.

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