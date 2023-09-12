"РФ повільно тоне - це історичний процес": Подоляк прокоментував виступ Путіна

Подоляк каже, що завдання вільного світу – прискорити поразку Путіна.

Сьогоднішню розмову російського президента Володимира Путіна можна описати як мантру "все йде за планом".

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Мережі.

"Це обов’язкове видавання бажаного за дійсне, що триває годинами, лише демонструє внутрішні занепокоєння щодо його власної легітимності як ватажка зграї. Не варто дивитися на дерево. Ліс треба бачити в цілому", - написав Подоляк.

Він акцентував, що РФ повільно тоне і ніщо не зупинить цей об'єктивний історичний процес.

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"Завдання вільного світу – прискорити поразку Путіна", - резюмував радник ОП.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав чергову маячню, що нібито "українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС в РФ". У відповідь він погрожує "відповідними діями".

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