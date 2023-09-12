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"РФ повільно тоне - це історичний процес": Подоляк прокоментував виступ Путіна

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"РФ повільно тоне - це історичний процес": Подоляк прокоментував виступ Путіна

Радник Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Подоляк каже, що завдання вільного світу – прискорити поразку Путіна.

Сьогоднішню розмову російського президента Володимира Путіна можна описати як мантру "все йде за планом".

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Мережі.

"Це обов’язкове видавання бажаного за дійсне, що триває годинами, лише демонструє внутрішні занепокоєння щодо його власної легітимності як ватажка зграї. Не варто дивитися на дерево. Ліс треба бачити в цілому", - написав Подоляк.

Він акцентував, що РФ повільно тоне і ніщо не зупинить цей об'єктивний історичний процес.

"Завдання вільного світу – прискорити поразку Путіна", - резюмував радник ОП.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав чергову маячню, що нібито "українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС в РФ". У відповідь він погрожує "відповідними діями".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путіну шукають заміну?! А що трапилося?
 
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Дата публікації
Перегляди
823
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