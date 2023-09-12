"РФ медленно тонет – это исторический процесс": Подоляк прокомментировал выступление Путина

Подоляк говорит, что задача свободного мира – ускорить поражение Путина.

Сегодняшнюю ромову российского президента Владимира Путина можно описать как мантру "все идет по плану".

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.

"Это обязательное выдавание желаемого за действительное, продолжающееся часами, лишь демонстрирует внутренние беспокойства по поводу его собственной легитимности как вожака стаи. Не стоит смотреть на дерево. Лес надо видеть в целом", — написал Подоляк.

Он акцентировал, что РФ медленно тонет и ничто не остановит этот объективный исторический процесс.

"Задача свободного мира – ускорить поражение Путина", – резюмировал советник ОП.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин придумал очередной бред, что якобы "украинская ДРГ, обученная британскими инструкторами, готовила подрыв на АЭС в РФ". В ответ он угрожает "подходящими действиями".

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