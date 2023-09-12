Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"РФ медленно тонет – это исторический процесс": Подоляк прокомментировал выступление Путина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"РФ медленно тонет – это исторический процесс": Подоляк прокомментировал выступление Путина

Советник Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Подоляк говорит, что задача свободного мира – ускорить поражение Путина.

Сегодняшнюю ромову российского президента Владимира Путина можно описать как мантру "все идет по плану".

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.

"Это обязательное выдавание желаемого за действительное, продолжающееся часами, лишь демонстрирует внутренние беспокойства по поводу его собственной легитимности как вожака стаи. Не стоит смотреть на дерево. Лес надо видеть в целом", — написал Подоляк.

Он акцентировал, что РФ медленно тонет и ничто не остановит этот объективный исторический процесс.

"Задача свободного мира – ускорить поражение Путина", – резюмировал советник ОП.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин придумал очередной бред, что якобы "украинская ДРГ, обученная британскими инструкторами, готовила подрыв на АЭС в РФ". В ответ он угрожает "подходящими действиями".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путину ищут замену?! А что случилось?
 
 
Читайте также:
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
158
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация