В Крыму умер известный историк, писатель Олекса Гайворонский

Несколько лет Гайворонский боролся с тяжелой болезнью.

После продолжительной болезни в оккупированном Крыму умер известный историк, писатель Олекса Гайворонский. Всю жизнь он посвятил изучению истории крымских татар, которую знал в совершенстве. Гайворонский считается одним из лучших знатоков истории Крымского ханства и Золотой Орды.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Свою профессиональную деятельность Гайворонский начал в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике в 1996 году – сразу после окончания исторического факультета Симферопольского государственного университета. Гайворонский работал в Бахчисарайском заповеднике 15 лет. В 2011 году новый директор заведения уволил его с должности заместителя директора по научной работе без объяснения причин. Коллеги назвали увольнение политическим и заявили о большой потере для научной деятельности заповедника.

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В 2011-2014 годах Гайворонский был автором и ведущим популярной программы "Прогулки с Олексой Гайворонским" на крымскотатарском телеканале ATR. В передаче он рассказывал об исторических памятниках Крыма.

С 2014 года Гайворонский сотрудничал с крымскотатарской студией Qaradeniz production, где подготовил десятки материалов об истории Крымского ханства и Золотой Орды, написал сценарий к первому крымскотатарскому художественному фильму-сказке "Хыдыр-деде", исследовал биографию просветителя Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" (на крымскотатарском "Terciman", Терджиман) и биографию ученого Бекира Чобан-Заде для фильма "Путь джигита".

Олекса Гайворонский был не только известным историком, но и писателем. Он искусно владел словом и оставил литературное наследие. В 2010 году вышел его двухтомник "Повелители двух материков", где описаны события времен создания и становления Крымского ханства. В 2016 году издал книгу "Страна Крым", в которую вошел 61 очерк автора о постройках на полуострове времен Крымского ханства.

Олекса Гайворонский не признал российскую аннексию полуострова и открыто высказывался против оккупации Крыма, критиковал варварскую реставрацию Бахчисарайского ханского дворца.

Несколько лет Олекса боролся с тяжелой болезнью.

Напомним, 24 августа умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Артиста не стало на 59-м году жизни.

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