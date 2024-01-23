У Дніпрі попадали уламки збитої ракети: що відомо

Вдень 23 січня російська окупаційна армія атакувала ракетою Дніпро. Сили ППО збили ворожу ціль, але сталося падіння її уламків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, уламки збитої ракети впали на територію підприємства. Внаслідок падіння виникла пожежа. Її вдалося загасити. Потерпілих внаслідок атаки немає.

Очільник ОВА також повідомив про наслідки ракетної атаки на Павлоград. У місті пошкоджені чотири школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури, 15 багатоповерхівок і автомобілі.

Також відомо, що російські безпілотники атакували Нікопольщину: райцентр, Мирівську та Марганецьку громади. Крім того, по населених пунктах армія РФ вдарила артилерії. Минулося без потерпілих, наголошує Лисак.

"Потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, зокрема, й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач", - повідомив очільник ОВА.

Як повідомлялося, вдень 23 січня у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні та в усій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: